Samsung Kadın Teknisyen Eğitim Programı'ndan 25 kadın mezun oldu

Samsung Electronics Türkiye tarafından düzenlenen Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hayatın Her Alanında Uzman Kadınlar" söylemiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artırmak ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen eğitim programının üçüncü döneminden başarıyla mezun olan 25 kadın teknisyen, sertifika almaya hak kazandı.

Test ve mülakatlarda başarılı olmalarının ardından bir aylık pratik ve teorik eğitimleri tamamlayan kadın teknisyenlere sertifikaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da gerçekleştirilen törende takdim edildi. Program mezunları, bu sertifikayla mobil iletişim sektöründe, bakım ve onarım hizmetleri alanında diledikleri şirkette çalışabilme fırsatı yakalayacak.

Kadın Teknisyen Eğitim Programı, geleneksel bakış açısıyla "erkek mesleği" olarak görülen cihaz bakımı ve onarımı iş kolunu kadınların katılımıyla dönüştürerek mesleki gelişimde fırsat eşitliği sağlamak ve toplumsal farkındalık yaratmak hedefiyle ilk olarak 2022'de yola çıktı. Program, katılımcılara temel seviye cep telefonu, tablet ve aksesuar onarımı becerisi kazandırmayı amaçlıyor.

"Toplumsal dönüşüme katkı sağlıyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, 2024'ün yapay zeka gelişmeleri ve entegrasyonu açısından heyecan verici geçeceğini ve cihaz deneyimlerinde dönüşümlere sahne olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gündelik yaşamımız ve deneyimlerimiz yapay zeka ile dönüşürken, Samsung olarak toplumsal dönüşüme katkı sunmayı da kurumsal vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Küresel kurumsal vatandaşlık vizyonumuzla geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Samsung Electronics Türkiye olarak 'Her Alanda Uzman Kadınlar' vizyonumuzla Kadın Teknisyen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemini hayata geçirdik. Kadınların iş hayatına katılmaları ve yeteneklerini yeni alanlarda geliştirmeleri bizim için çok önemli."

Samsung Electronics Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül de "Akıllı Servis Noktaları" gibi yenilikçi yaklaşımlarla sektöre öncülük etmeye ve müşteri deneyimini dönüştürmeye devam ettiklerini belirterek, "Değişim ve dönüşüm yalnızca teknik konular ya da iş süreçlerinde değil, iş gücünde ve toplumsal alanda da önem arz eden bir olgu. Programdan mezun olan kadın teknisyenler hem kendileri hem de diğer kadınlar için yeni ve farklı bir kariyer yolu açarken, aslında eşitlikçi vizyonumuzla ortaya koyduğumuz toplumsal dönüşüme de öncülük ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Semra Ergin ise programın 'erkek işi' olarak algılanan bir alanda kadınlar için yeni kariyer fırsatları oluşturduğunun altını çizerek, "Samsung Electronics Türkiye İnsan Kaynakları olarak, iş hayatında kadınlar için fırsat eşitliği sağlanmasına katkı sunan bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, insan kaynakları alanında kendi kurumsal kültürümüzü de eşitlikçi ilkeler doğrultusunda iyileştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.