Samsun Valisi Orhan Tavlı, OSB'lerin Ülke Ekonomisine Olumlu Katkılar Vereceğini Söyledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, il genelinde devam eden organize sanayi bölgesi ( Osb ) kurulumlarının tamamlandığında ülkenin ekonomisine olumlu katkılar vereceğini söyledi.

Çarşamba Osb, Yeni Osb, Samsun Gıda Osb, Bafra OSB ve Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB ile Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Toplantıları Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Çarşamba OSB'nin ilçe, Samsun ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Tavlı, elini taşın altına koyan tüm yatırımcıları her anlamda destekleyeceklerini, yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirterek, Samsun'un tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Yeni OSB'nin, kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına oldukça yakın olması sebebiyle önemli bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Tavlı, OSB'nin Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Gıda OSB'nin konumu ve sağladığı avantajlarla yatırımcısına cazip imkanlar sunduğunu ve alanının genişlemesiyle birlikte çok sayıda yatırımcıdan parsel tahsis talebi almaya devam ettiğini kaydeden Vali Tavlı, Gıda OSB'nin Samsun ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılar sunacağını söyledi.

Bafra'daki tarım potansiyelinin sanayi sektörüyle birleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, ilçede faaliyet gösteren iki OSB'nin gerek tarıma dayalı sanayi gerekse diğer sanayi kollarında yatırımcılara büyük bir yatırım fırsatı sunduğunu ifade eden Vali Tavlı, Bafra OSB'de üretilecek nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın ve buna bağlı olarak da istihdamın artırılmasına büyük bir katkı sağlayacağını kaydetti.

OSB'lerin Samsun'da yatırımların artması için büyük önem arz ettiğini belirten Tavlı, "Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişerek, kalkınmasında öncü rol üslenen OSB'lerin genişlemesi, üretim, istihdam ve ihracatın artması için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız, yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek, vatandaşlarımıza daha çok iş imkanı sağlamak, istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmaktır" dedi.

Toplantılara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. - SAMSUN