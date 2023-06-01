Samsun'un Yakakent ilçesinde çiftçilere 28 ton katı organik gübre dağıtıldı. Karadeniz'in gıda ambarı Samsun'da çiftçilerin desteklenmesi çerçevesinde gübre dağıtımları devam ediyor. Son olarak Yakakent'te 23 üreticiye dekar başına yaklaşık 50 kg olmak üzere toplamda 28 ton katı organik gübre dağıtıldı. Proje ile Yakakent çiftçisine 296 bin 800 TL girdi temini sağlanması bekleniyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Yakakent ilçesinde çiftçilere 28 ton katı organik gübre dağıtıldı.

Karadeniz'in gıda ambarı Samsun'da çiftçilerin desteklenmesi çerçevesinde gübre dağıtımları devam ediyor. Son olarak Yakakent'te 23 üreticiye dekar başına yaklaşık 50 kg olmak üzere toplamda 28 ton katı organik gübre dağıtıldı. Proje ile Yakakent çiftçisine 296 bin 800 TL girdi temini sağlanması bekleniyor.

Programda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nail Kırmacı, "Proje çerçevesinde bugün burada, Büyükkırık ve Sarıgöl Mahallelerimizdeki 582 dekar alanda Kavılca buğday yetiştiriciliği yapan 23 üreticimize dekar başına yaklaşık 50 kg olmak üzere toplamda 28 ton katı organik gübre dağıtılacak. Bu proje ile Yakakent çiftçisine 296 bin 800 TL girdi temini sağlanması beklenmektedir. Uyguladığımız tüm bu projeler; doğal kaynakların sürdürebilirliğini sağlamak, insan hayvan ve bitki sağlığını korumak, toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik yapısını koruyup geliştirmek, tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak, üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek, üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek açısından oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Organik tarıma teşvik etmek için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Kırmacı, "Tüm bu maksatlar istikametinde; doğaya dost üretim metodu olan organik tarımın teşviki, yaygınlaştırılması ve desteklenmesini bakanlığımız olarak oldukça önemsediğimizi belirterek, bugün dağıtımını yaptığımız organik materyalin üreticilerimize, ilimiz ve Türkiye tarımına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN