Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 2023 Yılında Arttı

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 yılında 35 bin 568 artarak 453 bin 751'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Aralık ayı sonu itibarıyla 453 bin 751 oldu. Samsun'da 2022 yılı sonunda 418 bin 183 olan taşıt sayısı, 2023 yılı sonunda 35 bin 568 artarak 453 bin 751'e yükseldi. 453 bin 751 taşıdın 222 bin 195'ini otomobil, 12 bin 411'ini minibüs, bin 603'ünü otobüs, 81 bin 978'ini kamyonet, 11 bin 627'sini kamyon, 61 bin 229'unu motosiklet, 946'sını özel amaçlı araç ve 61 bin 762'sini traktör oluşturdu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 592, Tokat'ta 217 bin 559, Çorum'da ise 197 bin 111 oldu. - SAMSUN