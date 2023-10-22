Samsun'da toplu taşımada kredi kartı kullanımı artıyor

Samsun'da geçen yıl başlatılan kredi kartı ile toplu taşıma ödeme uygulaması, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, kart taşıma veya doldurma zorunluluğu olmadan kolaylıkla toplu taşıma araçlarına binebiliyorlar.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da toplu taşımada kredi kartı kullanma kolaylığı, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Samsun'da geçen yıl başlatılan otobüs ve tramvaya biniş için kullanılan Samkart'a alternatif olarak kredi/banka kartı ile ödeme uygulamasında bir yılda 100 binin üzerinde yolcu binişi gerçekleşti. SAMULAŞ Genel Müdürü Fatih Arlı, ulaşım kartı almak istemeyen ya da şehir dışından gelenlerin banka ve kredi kartı ile ödeme uygulamasından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Uygulamanın özellikle Samkart'ı olmayan ve şehir dışından günü birlik kente gelip, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirten Fatih Arlı, "Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığımız bu uygulamayla vatandaşlarımız para taşımak veya kartlarını doldurmak zorunda kalmadan, temassız özellikli kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartlarını kart okuyucularına okutarak, tüm toplu ulaşım araçlarında kolaylıkla biniş yapabiliyorlar. Sadece toplu ulaşım değil, teleferik, Büyükşehir Belediyemize bağlı müzelerde ve Bulvar AVM altındaki otoparkta da bu hizmetten faydalanabilirler" dedi.

Arlı, ilk aylarda banka/kredi kartı uygulaması ile 15 bin yolcu binişinin olduğunu bir yıl içinde bu rakamın 100 binin üzerine çıktığını da sözlerine ekledi. - SAMSUN