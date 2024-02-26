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Samsun'da pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala belli olacak

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Samsun'da pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala açıklanacak. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala henüz pide fiyatlarını belirlemediklerini, 7 veya 8 Mart'ta pide fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Samsun'da pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala belli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak.

"7 veya 8 Mart'ta belli olacak"

Samsun'da ise pide fiyatları Ramazan'a birkaç gün kala açıklanacak. Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala henüz pide fiyatlarını belirlemediklerini, 7 veya 8 Mart'ta pide fiyat tarifesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

2023 fiyatları

Samsun'da geçen yıl 320 gram sade Ramazan pidesi 10 TL'den, yumurtalı pide 12 TL'den, yumurtalı-susamlı pide de 12,5 TL'den satılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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