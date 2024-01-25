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Samsun'da 23 Bin 145 Kişi Özel Sektöre İşe Yerleştirildi

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Samsun'da Türkiye İş Kurumu tarafından 2023 yılında 23 bin 145 kişi özel sektöre işe yerleştirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda istihdam durumu değerlendirildi.

Samsun'da, Türkiye İş Kurumu tarafından 2023 yılında 23 bin 145 kişi özel sektöre işe yerleştirildi.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan özel bir şirketin binasında Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Samsun'un istihdam durumu değerlendirildi.

Toplantıda yetkililer tarafından Türkiye İş Kurumu'nun faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Verilen bilgilere göre, özel sektör işyerlerine yüzde 42'si sanayi sektöründe 536'sı engelli olmak üzere 23 bin 145 kişi 2023 yılında kurum tarafından işe yerleştirildi.

İşbaşı eğitim ile düzenlenen 721 programa 2 bin 958 kişi katıldı. 2 bin 219 kişinin kalıcı istihdamı sağlandı. Toplum Yararına Programlarda kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere 3 bin 272 kişi istihdam edildi. İşini kaybetmiş iş arayanlardan 8 bin 949 kişiye geçici süre ile işsizlik ödeneği bağladı.

Türkiye İş Kurumu görevlileri 2023 yılında 12 bin 838 özel sektör işyeri ziyareti yaptı. Üniversitelerde yer alan iş kulüpleri aracılılığıyla 879 üniversite öğrencisine CV yazma teknikleri, mülakat görüşme teknikleri ve ileri girişimcilik alanında eğitim verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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