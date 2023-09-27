Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Fabrikasında 9 Ayda 90 Bin Metrekare Parke Üretildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Fabrikası'nda 9 ayda 90 bin metrekare parke, 60 km uzunluğuna eşdeğer bordür ile 55 bin adet beton boru üretildi. Üretilen ürünler Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılırken kurum bütçesine 22,5 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Fabrikası'nda 9 ayda 90 bin metrekare parke, 60 km uzunluğuna eşdeğer bordür ile 55 bin adet beton boru üretildi. Üretilen ürünler Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılırken kurum bütçesine 22,5 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle kentte başlatılan tarihi dönüşüm devam ediyor. Her projede son teknolojiyi kullanan, yatırımlar yapıp yeni tesisler inşa eden belediye, yapılan alt ve üstyapı çalışmaları için temel malzeme ihtiyacını yine kendi personel ve üretim kapasitesini kullanarak karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ay önce hizmete aldığı Tekkeköy İlçesinde bulunan Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası'nda üretim aralıksız sürüyor. Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan fabrikada 9 ayda 90 bin metrekare parke, 60 km uzunluğuna eşdeğer bordür ile 55 bin adet beton boru üretildi. Üretilen ürünler Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üstyapı çalışmalarında kullanıldı. Böylece kurum bütçesine 22,5 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası'nın önemini anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin dört bir yanında çok önemli alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası da bizim çok önem verdiğimiz projelerimizden birisi. Ham maddemiz olan taşları kendi ocaklarımızdan çıkarıp beton üretim tesislerimize getiriyoruz, burada yapılan işlem sonrasında hazırlanan kuru betonlar, mikserlerle taşınarak fabrikamıza getiriliyor. Son teknolojinin kullanıldığı fabrikamızda ihtiyaca uygun gerekli malzeme üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri kentimizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz alt ve üstyapı çalışmalarında kullanıyoruz" dedi.

Demir; ayrıca, "Bizim için 'yüksek verimlilik' çok önem verdiğimiz bir konu. Yaptığımız alt ve üstyapı çalışmalarında kendi ekipman ve personelimiz ile yine kendi ürettiğimiz ürünleri kullanmamız bize çok büyük bir verimlilik sağladı. Hem maliyetleri düşürdük hem de büyük bir hız kazandık. Kurumsal gücümüz ve potansiyellerimize inanarak, her alanda vatandaşlarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN