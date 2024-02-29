Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Canlı Hayvan ve Kasap Sektörü İstişare Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası öncülüğünde toplanan canlı hayvan ve kasap sektörü temsilcileri sektörün gelişimi için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası öncülüğünde toplanan canlı hayvan ve kasap sektörü temsilcileri sektörün gelişimi için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Salihli'de canlı hayvan ve kasap sektöründe faaliyet gösterenler, Ticaret Borsası öncülüğünde bir araya gelip istişare yaptı. Borsa hizmet binasındaki toplantı da konuşan Borsa Başkanı Yetiş Aksoy "Canlı hayvan ve kasap sektöründeki üyelerimizin vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda ve kalitede hizmet verebilmeleri için bu toplantıda sizlerle bir araya geldik. Alınacak kararlar ile şartların daha da iyileştirilerek bölgemiz halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için mücadele etmekteyiz. Bu konuda Borsa olarak üyelerimize ve bölgemiz halkına fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi.

Karşılıklı önerilerin ve durum tespitlerinin ele alındığı toplantıda belirli konularda fikir birliğine varıldı. Başkan Aksoy ve Canlı hayvan ve kasap sektöründe faaliyet gösteren meclis üyeleri, Salihli halkına sunulan hizmet kalite düzeyinin arttırılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti. Sektör üyeleri borsa yönetim kuruluna ve meclis üyelerine bu toplantıyı düzenledikleri için ayrıca teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salihli Manisa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title