Şahinbey Belediyesi Kırsal Mahallelerde Çiftçilere 3 Bin 800 Ton Tohum ve Gübre Dağıttı

Şahinbey Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çiftçilere 3 bin 800 ton arpa ve buğday tohumu ile gübre dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada çiftçinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, çiftçiye olan desteklerini arttırdıklarını belirtti.

Şahinbey Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çiftçilere 3 bin 800 ton arpa ve buğday tohumu ile gübre dağıtımı yaptı.

Çiftçilere 7 yıldır buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu dağıtımlarını Burç Mahallesi'nde devam ettirdi. Şahinbey Belediyesi sertifikalı tohum ve gübre desteği çerçevesinde 3 bin 800 ton arpa ve buğday tohumu ile gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

Tahmazoğlu, Gazze'yi unutmadı, boykot çağrısı yaptı

Dağıtım töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'de yaşanan dramı hatırlatarak vatanın önemine vurgu yaptı. İsrail ve Amerika mallarını kullanmayarak boykot yapılması gerektiğini söyleyen Tahmazoğlu, "Ülkemiz çok güzel, vatan çok önemli. Gazze'de görüyoruz. Yüzde 90'ı işgal altında. Zalim İsrail her gün bomba yağdırıyor. Vatan o kadar önemli ki vatan olmazsa Cuma namazı bile olmuyor. O yüzden vatan çok önemli. İsrail ve Amerika mallarını kullanmayarak boykot yapalım. Bir süre İsrail destekli ürünleri kullanmasak ölmeyiz" dedi.

"Gıda olmazsa hiçbir şey olmaz"

Çiftçiye olan desteklerini arttırarak devam ettirdiklerini de belirten Tahmazoğlu, çiftçinin desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. "Pandemi sürecinde de gördük ki dünyada gıda olmazsa hiçbir şey olmaz. Sanayide önemli, ikisini de desteklememiz lazım" diyen Tahmazoğlu, çiftçiye verdikleri desteklerin sonucunu aldıklarını ifade etti.

"Oy için değil, çiftçiyi gerçekten desteklediğimiz için yardım yapıyoruz"

Tahmazoğlu, çiftçiye seçim yardımı için destek verdiklerini iddia edenlere de tepki göstererek, "Bize seçim için destek veriyorsun diyenler sonradan anladılar ki biz oy için değil, çiftçiyi gerçekten desteklediğimiz için yardım yapıyoruz. 7 yıldır çeşitlendirerek devam ediyoruz" dedi.

"Bugün de 3 bin 800 ton gübre, arpa ve buğday dağıttık"

Tahmazoğlu, gübre, arpa, buğday, mercimek, mısır, domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi 33 milyonun üzerinde destek sağladıklarını belirterek, "Gaziantep bir sebze mekanı oldu. Çevre illerin ihtiyaçlarını bile biz destekliyoruz. Bugün de 3 bin 800 ton gübre, arpa ve buğday dağıttık. Bölgesine göre ihtiyaç neyse ona göre çiftçiye dağıtım yapılıyor. İhtiyaç neyse onu yapıyoruz" diye konuştu.

"Şahinbey Belediyesinde yok yokmuş"

Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere olan desteğinin çok büyük olduğunu vurgulayan Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ise "Başkanımızın yaptığı destekler çok önemli. Hepsi bereketlenerek artıyor. Başkanımız bize talimat veriyor. Biz de Şahinbey Belediyesi'ni diğer belediyelerle aynı gördük. Projemizi küçük tuttuk, sonradan farkına vardık ki Şahinbey Belediyesi'nde yok yokmuş. Allah verdikçe veriyor. Allah verdikçe siz de halka veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 bin 800 ton arpa ve buğday tohumu ile gübre dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP