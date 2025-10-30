Haberler

Safranbolu'da Safran Hasadı Başladı, Fiyatlar 600 bin TL'ye Ulaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip safranın hasadı devam ediyor. Yetiştiriciler, bu yılki ürünün kalitesinden umutlu ve 2025 için gram fiyatının 600 TL olacağını öngörüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen ve yeni ürünü 600 bin TL'den satılacak olan safranın hasadı sürüyor.
Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda hasat sürüyor.
Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran havaların serinlemesi ve yağış alması dolayısıyla bu yıl erken çiçek açmıştı.
Avrupa Birliği'nce coğrafi işaretle tescillenen 'milli bitki'nin çiçekleri işçiler tarafından özenle toplanıyor. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor.
Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Şu an safran hasadının ortalarındayız. Hatta ortalarına bile gelmedik, daha zirveyi görmedik. Çiçeklenme tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 20-25 gün daha çiçeklenme devam eder. Her gün çiçekleri topluyoruz. Havaların ısınması bizi biraz korkutmuştu ama sonrasındaki serinleme ve aldığımız yağmurlar üretimi tetikledi. Şu anda güzel çiçek almaktayız. Büyük ihtimalle arzu ettiğimiz kadar safran elde edeceğiz bu sene, öyle görülüyor."
Safranbolu safranının kalitesine dikkat çeken Yılmaz, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirterek, "Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabii bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat yaklaşık 600 lira civarında" dedi.
"Damla sulama sistemini iyi ki yapmışız"
Kuraklık tehlikesine karşı bu yıl damla sulama sistemi kullandıklarını ifade eden Yılmaz, bu sayede üretimde olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.
Yılmaz, "Safran, normalde ağustos sonuna doğru ya da eylül ayı içerisinde güzel bir yağmur ister. Yani bir ıslanması gerekir. İki yıldır da kurak gidiyor, bu sene de çok kurak geçti. Geçen yıldan bunu görebildiğimiz için bu sene ağustos ayının 15'inden sonra alanımıza damlama sulama yaptık. Bunun da meyvelerini almaya başladık, iyi ki yapmışız. Çiçeklenme erken başladı ve çok güzel gidiyor. Ayrıca önümüzdeki senenin çiçek gözlerini ve yumruk gözlerini de bu sene uyanırken oluşturuyor safran soğanları. Hem önümüzdeki senenin hazırlığını yapmış olduk bu anlamda" diye konuştu.
Hasat edilen safran çiçeklerinin farklı alanlarda değerlendirildiğini de kaydeden Yılmaz, safranın sadece baharat olarak değil, gıda ve kozmetik sektörlerinde de kullanıldığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.