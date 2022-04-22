Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Checklas Otomotiv AŞ'nin hisselerinin bir bölümünün LG Lastik Girişim AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Balorman Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yonga levhalara yönelik ahşap iş kolunda Mehmet Bahadır Balkır ile Wirthwein AG arasında ortak bir girişim kurulması işlemi onaylandı.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketince devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Sigma Luxco 2 S.a r.l ve King TopCo Limited'in ortak kontrolünün nihai olarak Montagu Private Equity LLP ve Hg Capital LLP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Jorf Fertilizer Company III, SA'nın ortak kontrolünün OCP SA ve KAES Phosphate Holdings, LLC aracılığıyla nihai olarak Koch Industries, Inc tarafından devralınmasına izin verildi.