Red Bull'un yeni projesi "Şehre İzini Bırak"ta buluşma günü - Haberler

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Red Bull'un yeni projesi "Şehre İzini Bırak"ta buluşma günü

AA - Hilmi Sever - Ekonomi
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Red Bull'un yeni projesi 'Şehre İzini Bırak'ta buluşma günü

Red Bull'un aktif yaşamı destekleyen yeni projesi "Şehre İzini Bırak"a katılanlar, milli tekvandocu Kübra Dağlı ve BMX sporcusu Bora Altıntaş ile bir araya geldi.

Red Bull'un aktif yaşamı destekleyen yeni projesi "Şehre İzini Bırak"a katılanlar, milli tekvandocu Kübra Dağlı ve BMX sporcusu Bora Altıntaş ile bir araya geldi.

Türkiye'nin çevrim içi aktif haritasını çıkaran katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı projeye katılanlar ile Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş'ın buluşmasında sporcu sağlığı, psikolojisi, beslenme ve maratonlara hazırlık gibi birçok konu konuşuldu.

Sweaters Hub'ta gerçekleşen buluşmada, "Şehre İzini Bırak" projesinin hafta kazananları da ödüllerini aldı. Buluşmada ayrıca sporla ve beslenme konularında da 'workshop'lar yapıldı. Alanında uzman isimler, sporcu sağlığı, psikolojisi, beslenme ve maratonlara hazırlık gibi birçok konuda katılımcılara bilgi aktarımında bulundu.

AA / Hilmi Sever - Ekonomi

Bora Füzesi, Redbull, Türkiye, Milli, Ekonomi, Haberler

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