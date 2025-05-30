Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanırken, Türkiye genelinde kurban pazarlarında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 4 günlük bayram öncesi kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başlarken, pazarlarda adeta "kıran kırana" pazarlıklar dikkat çekiyor.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte klasikleşen "kol çıkartan" pazarlık görüntüleri yeniden sahneye çıkarken, 2025 yılı kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Ziraat odalarının verilerine göre büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde il il ortalama kurbanlık fiyatları derlendi.

İSTANBUL'DA BÜYÜKBAŞTA ÜST SINIR 350 BİN TL'Yİ BULDU

İstanbul'un Avrupa yakasında büyükbaş kurbanlık fiyatları 130.000 TL ile 350.000 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlarda bu aralık 17.000 TL ile 40.000 TL'ye kadar çıkıyor. Anadolu yakasında ise büyükbaş 120.000-350.000 TL, küçükbaş ise 15.000-40.000 TL aralığında satışa sunuluyor. Canlı kilo fiyatları ise 300 TL ile 380 TL arasında seyrediyor.

KURBAN FİYATLARININ EN UYGUN OLDUĞU İLLER

Büyükbaş hayvanda en düşük başlangıç fiyatı 80.000 TL ile Şanlıurfa, Gaziantep, Van ve Erzurum'da. Küçükbaş hayvanda ise en düşük fiyat: 13.000 TL ile Balıkesir, Van, Trabzon ve Manisa'da görülüyor.

İşte il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;

İstanbul (Avrupa Yakası):

Büyükbaş: 130.000–350.000 TL

Küçükbaş: 17.000–40.000 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Büyükbaş: 120.000–350.000 TL

Küçükbaş: 15.000–40.000 TL

Ankara:

Büyükbaş: 90.000–300.000 TL

Küçükbaş: 15.000–35.000 TL

İzmir:

Büyükbaş: 120.000–280.000 TL

Küçükbaş: 15.000–40.000 TL

Bursa:

Büyükbaş: 110.000–300.000 TL

Küçükbaş: 20.000–40.000 TL

Adana:

Büyükbaş: 110.000–220.000 TL

Küçükbaş: 15.000–20.000 TL

Antalya:

Büyükbaş: 100.000–250.000 TL

Küçükbaş: 15.000–30.000 TL

Konya:

Büyükbaş: 120.000–200.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Gaziantep:

Büyükbaş: 80.000–200.000 TL

Küçükbaş: 15.000–20.000 TL

Şanlıurfa:

Büyükbaş: 80.000–180.000 TL

Küçükbaş: 15.000–35.000 TL

Kocaeli:

Büyükbaş: 120.000–250.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Diyarbakır:

Büyükbaş: 100.000–180.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Hatay:

Büyükbaş: 120.000–250.000 TL

Küçükbaş: 16.000–25.000 TL

Balıkesir:

Büyükbaş: 110.000–250.000 TL

Küçükbaş: 13.000–25.000 TL

Erzurum:

Büyükbaş: 80.000–140.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Van:

Büyükbaş: 80.000–300.000 TL

Küçükbaş: 13.000–25.000 TL

Trabzon:

Büyükbaş: 100.000–200.000 TL

Küçükbaş: 13.000–25.000 TL

Samsun:

Büyükbaş: 120.000–250.000 TL

Küçükbaş: 16.000–30.000 TL

Sakarya:

Büyükbaş: 125.000–300.000 TL

Küçükbaş: 25.000–35.000 TL

Afyonkarahisar:

Büyükbaş: 90.000–200.000 TL

Küçükbaş: 20.000–30.000 TL

Eskişehir:

Büyükbaş: 150.000–200.000 TL

Küçükbaş: 20.000–30.000 TL

Kastamonu:

Büyükbaş: 90.000–180.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Çanakkale:

Büyükbaş: 110.000–225.000 TL

Küçükbaş: 18.000–25.000 TL

Karaman:

Büyükbaş: 120.000–300.000 TL

Küçükbaş: 15.000–30.000 TL

Aydın:

Büyükbaş: 100.000–250.000 TL

Küçükbaş: 18.000–25.000 TL

Denizli:

Büyükbaş: 130.000–200.000 TL

Küçükbaş: 15.000–30.000 TL

Mersin:

Büyükbaş: 100.000–200.000 TL

Küçükbaş: 15.000–25.000 TL

Kayseri:

Büyükbaş: 120.000–210.000 TL

Küçükbaş: 15.000–20.000 TL

Manisa:

Büyükbaş: 80.000–250.000 TL

Küçükbaş: 13.000–27.000 TL