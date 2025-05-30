Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
2025 yılı Kurban Bayramı öncesi büyükbaş kurbanlıkların en uygun fiyata satıldığı iller Şanlıurfa, Gaziantep, Van ve Erzurum oldu. Bu illerde büyükbaş fiyatları 80.000 TL'den başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise en düşük fiyat 13.000 TL ile Van, Balıkesir, Trabzon ve Manisa illerinde görülüyor.
İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanırken, Türkiye genelinde kurban pazarlarında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 4 günlük bayram öncesi kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun hayvanları seçmeye başlarken, pazarlarda adeta "kıran kırana" pazarlıklar dikkat çekiyor.
Bayramın yaklaşmasıyla birlikte klasikleşen "kol çıkartan" pazarlık görüntüleri yeniden sahneye çıkarken, 2025 yılı kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Ziraat odalarının verilerine göre büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde il il ortalama kurbanlık fiyatları derlendi.
İSTANBUL'DA BÜYÜKBAŞTA ÜST SINIR 350 BİN TL'Yİ BULDU
İstanbul'un Avrupa yakasında büyükbaş kurbanlık fiyatları 130.000 TL ile 350.000 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlarda bu aralık 17.000 TL ile 40.000 TL'ye kadar çıkıyor. Anadolu yakasında ise büyükbaş 120.000-350.000 TL, küçükbaş ise 15.000-40.000 TL aralığında satışa sunuluyor. Canlı kilo fiyatları ise 300 TL ile 380 TL arasında seyrediyor.
KURBAN FİYATLARININ EN UYGUN OLDUĞU İLLER
Büyükbaş hayvanda en düşük başlangıç fiyatı 80.000 TL ile Şanlıurfa, Gaziantep, Van ve Erzurum'da. Küçükbaş hayvanda ise en düşük fiyat: 13.000 TL ile Balıkesir, Van, Trabzon ve Manisa'da görülüyor.
İşte il il büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları;
- İstanbul (Avrupa Yakası):
Büyükbaş: 130.000–350.000 TL
Küçükbaş: 17.000–40.000 TL
- İstanbul (Anadolu Yakası):
Büyükbaş: 120.000–350.000 TL
Küçükbaş: 15.000–40.000 TL
- Ankara:
Büyükbaş: 90.000–300.000 TL
Küçükbaş: 15.000–35.000 TL
- İzmir:
Büyükbaş: 120.000–280.000 TL
Küçükbaş: 15.000–40.000 TL
- Bursa:
Büyükbaş: 110.000–300.000 TL
Küçükbaş: 20.000–40.000 TL
- Adana:
Büyükbaş: 110.000–220.000 TL
Küçükbaş: 15.000–20.000 TL
- Antalya:
Büyükbaş: 100.000–250.000 TL
Küçükbaş: 15.000–30.000 TL
- Konya:
Büyükbaş: 120.000–200.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Gaziantep:
Büyükbaş: 80.000–200.000 TL
Küçükbaş: 15.000–20.000 TL
- Şanlıurfa:
Büyükbaş: 80.000–180.000 TL
Küçükbaş: 15.000–35.000 TL
- Kocaeli:
Büyükbaş: 120.000–250.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Diyarbakır:
Büyükbaş: 100.000–180.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Hatay:
Büyükbaş: 120.000–250.000 TL
Küçükbaş: 16.000–25.000 TL
- Balıkesir:
Büyükbaş: 110.000–250.000 TL
Küçükbaş: 13.000–25.000 TL
- Erzurum:
Büyükbaş: 80.000–140.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Van:
Büyükbaş: 80.000–300.000 TL
Küçükbaş: 13.000–25.000 TL
- Trabzon:
Büyükbaş: 100.000–200.000 TL
Küçükbaş: 13.000–25.000 TL
- Samsun:
Büyükbaş: 120.000–250.000 TL
Küçükbaş: 16.000–30.000 TL
- Sakarya:
Büyükbaş: 125.000–300.000 TL
Küçükbaş: 25.000–35.000 TL
- Afyonkarahisar:
Büyükbaş: 90.000–200.000 TL
Küçükbaş: 20.000–30.000 TL
- Eskişehir:
Büyükbaş: 150.000–200.000 TL
Küçükbaş: 20.000–30.000 TL
- Kastamonu:
Büyükbaş: 90.000–180.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Çanakkale:
Büyükbaş: 110.000–225.000 TL
Küçükbaş: 18.000–25.000 TL
- Karaman:
Büyükbaş: 120.000–300.000 TL
Küçükbaş: 15.000–30.000 TL
- Aydın:
Büyükbaş: 100.000–250.000 TL
Küçükbaş: 18.000–25.000 TL
- Denizli:
Büyükbaş: 130.000–200.000 TL
Küçükbaş: 15.000–30.000 TL
- Mersin:
Büyükbaş: 100.000–200.000 TL
Küçükbaş: 15.000–25.000 TL
- Kayseri:
Büyükbaş: 120.000–210.000 TL
Küçükbaş: 15.000–20.000 TL
- Manisa:
Büyükbaş: 80.000–250.000 TL
Küçükbaş: 13.000–27.000 TL