QUA Granite, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Şirket, Edirne'deki iş ortağı ERT Yapı Market'in yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. QUA Granite'nin 81 ilde hızla bayi ağını genişletmesine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olarak, Türkiye çapındaki bayi ağını her geçen gün genişleterek QUA kalitesini, bayileri aracılığıyla müşterileri ile buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

QUA Granite, yurt içi bayi ağını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QUA Granite, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

"Koşulsuz müşteri memnuniyeti" ilkesiyle bayi ağını 81 ilde genişletmeye devam eden QUA Granite'nin Edirne'deki iş ortağı ERT Yapı Market'in yeni mağazası, bu hafta düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı.

QUA Granite ile birlikte 6. mağazasını Edirne'de faaliyete geçiren ERT Yapı Market, toplamda 590 metrekare alandan oluşan mağazasında 13 canlı teşhir ürünleri ile QUA Granite'nin ürünlerini müşterilerin beğenisine sunacak.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan, ERT Yapı Market bayileri ile devam eden iş ortaklıklarının uzun yıllar süreceğine inandığını belirterek, "QUA Granite olarak en önemli iş ortaklarımızdan biri olan ERT Yapı Market'in Edirne'deki yeni mağazasının açılışı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 'Türkiye'ye QUA Yakışır' diyerek çıktığımız bu yolda, bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan ERT Yapı Market'e bol kazançlar diliyorum. QUA Granite olarak Türkiye'nin her köşesinde istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

QUA Granite'nin 81 ilde hızla bayi ağını genişletmesine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olarak, Türkiye çapındaki bayi ağını her geçen gün genişleterek QUA kalitesini, bayileri aracılığıyla müşterileri ile buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

İş ortakları ağını genişletmeye devam eden QUA Granite, Türkiye'de 7 bölgeye yayılan toplam 88 geniş bayi ağı ile hizmet verirken, 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.