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QatarEnergy, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiyi telafi etmek için ABD'den 33 spot LNG kargosu satın aldı

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Katar'ın petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy (QE), Hürmüz Boğazı üzerinden Katar doğal gaz ihracatının durmasının ardından, Güney Kore, Tayvan, Bangladeş, Hindistan ve Japonya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere bu yıl ABD'den 33 spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargosu satın aldı.

Katar'ın petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy (QE), Hürmüz Boğazı üzerinden Katar doğal gaz ihracatının durmasının ardından, Güney Kore, Tayvan, Bangladeş, Hindistan ve Japonya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere bu yıl ABD'den 33 spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargosu satın aldı.

Uluslararası medyada yer alan habere göre şirket, sevkiyatların durmasına neden olan mücbir sebep ilanının ardından, uzun yıllardır sürdürdüğü güvenilir tedarikçi itibarını korumak ve önemli müşterilerinin gaz tedarikini sürdürmelerine destek olmak amacıyla bu alımları gerçekleştirdi.

Söz konusu 33 kargonun, QatarEnergy'nin çatışma öncesindeki yaklaşık bir aylık LNG ihracatının üçte birine karşılık geldiği ve yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

QatarEnergy'nin geçen yıl yalnızca dört spot LNG kargosu satın aldığı, bu yılki alımların ise büyük bölümünün ABD'li LNG üreticisi Venture Global'den ve şirketin bazı müşterilerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Veri analiz şirketi Kpler'e göre, 33 kargonun 28'i teslim edilirken, kalan 5 kargo Güney Kore, Tayvan ve Hindistan'a doğru sevkiyatını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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