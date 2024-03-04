Tüm Bürokratlar ve iş insanları Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TÜMBİAD) olağanüstü genel kurul toplantısı 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Recep Yıldızhan yeniden TÜMBİAD Genel Başkanı seçildi.

Divan Başkanlığına Can Çobanoğlu'nun ve Divan üyeliklerine Hayri Ülgen ve İlknur Karlı'nın seçildiği, Mesut Şenol'un sunumu ile Divan Başkanı Can Çobanoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen kurula yoğun bir katılım söz konusu oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan ve TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından; Madenciliğin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu konferansta İstanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazırlama Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Özersunumunu gerçekleştirerek kurul üyelerini bilgilendirdi. Sunumunda madenlerin ve madenciliğin önemini vurgulayarak, maden kazaları ve iş güvenliği konusuna da değindi. Türkiye'de bulunan maden rezervleri ve kullanım alanları hakkında çeşitli bilgiler veren Sözer, ülkemizin maden açısından zenginliğine de dikkat çekti.

PROF. DR. RECEP YILDIZHAN YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan TÜMBİAD'ın 2024 yılında Sosyal ve Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık gibi birçok alanda projeleri olduğunu bildirdi.

Olağanüstü genel kurula katılan Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Yüksel YALOVA konuşmasında, yatırımların bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını ifade ederken, madenciliğin ve iş güvenliğinin önemine de değindi.

Yoğun katılım ve ilgi ile geçen, çok değerli isimlerin konuşmalar yaptığı TÜMBİAD Olağan Genel Kurulu Toplantısı Haberler.com'da canlı yayınlandı.