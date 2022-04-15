Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,96 puan artarak 2.494,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,59 puan ve yüzde 0,15 kazançla 2.479,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.471,73 en yüksek 2.497,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 2.494,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 2.787,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 30'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası ve Hektaş Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 929 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6079 lira, satışta 14,6664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,5831 lira, satışta 14,6415 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,17'den, bileşik getirisi de yüzde 22,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0808, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 126,40 düzeyinde seyrediyor.???????