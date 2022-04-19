Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 2.527,88 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,57 puan değer kazandı.

Dün, 2.510,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,71 puan ve yüzde 0,55 artarak 2.524,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.520,80, en yüksek ise 2.531,86 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.976 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,3030 ve dolar/yen paritesi 128,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6620 liradan, avro 15,8300 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.976 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 düşüşle 110,8 dolardan işlem görüyor.