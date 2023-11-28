PERYÖN, Ücret Artışları ve Yan Haklardaki Trendleri Konuştu

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), iş dünyasının gündeminde olan ücret artışı ve yan haklar konularını ele alan bir çevrim içi seminer düzenledi. Seminerde, MERCER Türkiye ve Doğu Akdeniz CEO'su Dinçer Güleyin, gelecek yıl beklentilerini değerlendirdi ve şirketlerin ücret artışı trendlerini paylaştı. Ayrıca, asgari ücret artışı ve yemek kartlarıyla ilgili düzenlemelerin beklendiği belirtildi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), yeni yıl yaklaşırken iş dünyasının sıcak gündemi olan ücret artış ve yan haklar eğilimlerinin konuşulduğu özel bir çevrim içi seminer (webinar) düzenledi.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, "Ücret Artışları ve Yan Haklardaki Trendler" başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak ve MERCER Türkiye ve Doğu Akdeniz Üst Yöneticisi (CEO) Dinçer Güleyin yer aldı.

Güleyin, MERCER araştırmalarından hareketle ücret artış ve yan hak trendlerini geçmiş yıllar ile kıyaslayarak gelecek yıl beklentileri açısından değerlendirdi.

Güleyin, "Şirketlerin 2022'de yüzde 63'ü, 2023'te ise yüzde 67'si yılda iki kere çalışan ücretlerine zam yaptı. Yıl içinde üç veya daha çok kez zam yapanların oranı 2022'de 34, 2023'te ise 26 idi. 2024'e baktığımızda ise şirketlerin yüzde 59'unun yıl içerisinde bir kez, yüzde 33'ünün iki kez, yüzde 8'inin ise üç kez veya üzerinde ücret artışı yapmayı planladığını görüyoruz. Elbette bu oranlar bugünden bakılınca görülen değerler." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin yüzde 79'unun ocakta zam planladığını, yüzde 32'sinin ikinci veya üçüncü zam için temmuz ayını değerlendirdiğini dile getiren Güleyin, genel olarak Avrupa ülkelerinde üniversiteden yeni mezunlar ile genel müdür ücretleri arasındaki fark daha azken, Orta Doğu ülkelerinde bu farkın daha fazla olduğunu, Türkiye'de ise söz konusu farkın, 2021'de 17 kat seviyesindeyken, 2023'te 13 kata kadar düştüğünü bildirdi.

-"Sendikalar toplu iş sözleşmeleri için asgari ücret zam oranının açıklanmasını bekliyor"

Koçak ise asgari ücret artışına ilişkin, "Ocak ayında başlayacak toplu iş sözleşmeleri için henüz daha sendikalardan toplu iş sözleşmesi teklifi gelmedi. Çünkü taban ücret olan asgari ücrete yapılacak zam oranı bekleniyor. Eğer toplu iş sözleşmesinin olduğu kurumda asgari ücrete bağlı bir sistem varsa pek sorun yaşanmıyor. Yeni yapılacak toplu iş sözleşmelerinde de sendikalar şu anda oran açıklandıktan sonra görüşmelerini başlatmaya hazırlanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemek kartlarıyla ilgili düzenlemenin de beklendiğini bildiren Koçak, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarının sadece yemek için kullanılması gerekiyor. SGK, yemek kartları ile yemek harici alışveriş yapıldığı tespit edilirse işletmelere fark matrahları çıkaracak. Bunu tüm iş dünyasına duyurmuş olalım. Yeni dönemde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. İnsanların marketten yiyecek alabilmesi mümkün ama yemek harici kalemlerde alışveriş yapılamayacağı bir düzenleme bekleniyor. Devletin gelir kaybının azaltılması açısından da faydası olacak bir uygulama olacak bu. İlgili sektöre de marketlerde yemek kartlarıyla alışverişin önünün açılması fayda sağlayacaktır."