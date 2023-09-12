Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 31,0 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün satışları azalırken, gıda dışı satışlar ve otomotiv yakıtı satışları ise artış gösterdi.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 31,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Perakende Satış Endeksleri'ni paylaştı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,0 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,7 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,0 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 93,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 124,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 38,1 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 12,0 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,9 arttı. - ERZİNCAN