Paranın ilk basıldığı Sart'ta para politikaları konuşuldu

Tarihte parayı ilk basan ve ticari hayatı canlandıran Lidya Krallığı'nın başkenti olan ve bugün Manisa'nın Salihli ilçesi sınırlarında bulunan Sardes antik kentindeki Roma dönemi Gymnasium binası, 'Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm" ana temalı II.

Tarihte parayı ilk basan ve ticari hayatı canlandıran Lidya Krallığı'nın başkenti olan ve bugün Manisa'nın Salihli ilçesi sınırlarında bulunan Sardes antik kentindeki Roma dönemi Gymnasium binası, 'Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm" ana temalı II. Salihli-Sart Para Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Salihli Belediyesi iş birliğinde hayata geçen 'Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm' ana temalı II. Salihli-Sart Para Kongresi açılış töreni dünyada paranın ilk basıldığı yer olan Lidya Krallığının başkenti antik Sardes (Sart) kentindeki Gymnasium önünde gerçekleştirildi.

Paranın doğduğu yer Sardes

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Sardes antik kenti kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill yaptı. Madeni paraya kadar olan süreçte antik çağda alışverişte kullanılan yöntemleri ve para basımını anlatan Prof. Dr. Cahill, kongrenin 2 bin 600 yıl önce paranın ilk basıldığı Sardes'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Bütün çabamız tarihi mirasımıza sahip çıkmak"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, "Bizlerin bütün çabası bu tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ülkemize ve dünyamıza tanıtmak. Bu anlamda da bugüne kadar 'Lidya Altın Ülke Altın Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu' düzenledik. Bilkent Üniversitesi iş birliği içerisinde Salihli'ye özel bestelenen ilk senfoni konserini burada gerçekleştirdik. Ayrıca bizim için ve ülkemiz için gerçekten en önemli konularımızdan Kula-Salihli Jeoparkımız ile içinde Sart'ımızın ve Bin Tepeler'imizin olduğu bu alanı uluslararası alanda ve Avrupa Küresel Jeoparklar alanında tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bu amaçla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başkanlığında Kula ve Salihli belediyelerinin oluşturduğu Jeopark Belediyeler Birliğini kurduk. Türkiye'nin tek jeopark temsilcisi Kula-Salihli Unesco Jeoparkı ile tarihi miraslarımıza sahip çıkmak, onları koruyarak gelecek nesillerimize aktarmayı hedef haline seçtik. Bu anlamda 5-11 Eylül 2023 tarihinde Fas'ın Marekeş kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Unesco Küresel Jeoparklar Ağı konferansına Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediye Başkanımızın danışmanı Azmi Açıkdil, üniversite hocalarımız ile birlikte katıldık. Konferansta Kula ve Salihli Jeoparkı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'mizin en genç volkanlarının bulunduğu Salihli'mizdeki jeositleri, doğal ve kültürel güzelliklerimiz, Salihli'mizdeki Bin Tepeleri yabancı delegelere bütün görselliği ve detayları ile açık bir şekilde anlatma fırsatı bulduk" dedi.

Başkan Kayda konuşmasını şöyle tamamladı:

"5-8 Mart 2024 tarihlerinde Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kula-Salihli Jeoparkı'nda yapılması kararlaştırıldı. 44 ülkeden yaklaşık 207 kişilik heyete ev sahipliği yapacak olmamız bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar mesafe kat ettiğimizi çok net ortaya koymaktadır. Salihlimize, Kulamıza, Manisamıza ve ülkemizin tek jeoparkı olması nedeniyle ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her yıl Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen ve tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısının bir benzeri, dünyada paranın ilk basıldığı bu şehirde, bu noktada neden olmasın?"

"Para dendiğinde ilk akla gelen yerdeyiz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise paranın basılmasıyla ticari hayata yön veren bir antik şehirde üniversite ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle yapılan kongrenin önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi konusu itibariyle önemli olmasının yanında düzenlendikleri mekanlar açısından da önemli. Dolayısıyla para dendiğinde dünyada ilk akla gelen yer olan Salihli'de, Sart'ta böyle bir kongrenin düzenleniyor olması bölge açısından da ayrı bir önem arz ediyor. Kongre akademik anlamda katkı sağlayacağı gibi bölgenin tanıtımı açısından da önemlidir."

"Ekonomimizi dövize bağımlılıktan kurtarmak mecburiyetindeyiz"

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kongrenin ilk konuşmasını ise MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay gerçekleştirdi. Akçay, "Para geçirdiği tarihsel seyir içerisinde dijital paraya doğru evriliyor ancak neye evrilirse evrilsin milli para bağımsızlığımızın simgesidir. Milli ve güçlü para oldukça önemlidir. Kendi milli parası olmayan ülkeler uluslararası arenada tanınmadığı gibi ekonomik olarak da maalesef ezilirler. Günümüzde ülkeler atom bombası tehdidine karşı para ile mücadele yolunu kullanmayı tercih ediyor. Milli ve yerli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolumuz yoktur aksi takdirde döviz kurları altında ezilmeye sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Yani ekonomimizi dövize bağımlılıktan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız temel sıkıntılardan bir tanesi de budur" dedi.

Bahçeli için hatıra parası bastı

Konuşmaların ardından kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere plaket takdimi yapıldıktan sonra konuklar tarihte ilk paranın basıldığı darp yöntemiyle hatıra parası bastı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay hem kendisi hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için hatıra parası basarken, Merkez Bankası temsilcileri de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için hatıra parası bastı. Gerçekleşen açılış töreninin ardından kongre ilçedeki bir otelde yapılan sunumlarla devam etti.

Açılış Törenine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Sardes antik kenti kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, esnaf meslek odaları, akademisyenler, merkez bankası temsilcileri katıldı. - MANİSA