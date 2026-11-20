Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, COP31'de büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ülkelere petrol üretimini mevcut seviyelerde tutma ve küresel enerji dönüşümüne finansman desteği sağlama çağrısında bulundu.

Navarro, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fosil yakıt üretimindeki artışın küresel tüketimi de körüklediğine dikkati çeken Navarro, "Petrol ve kömür üretimini mevcut seviyelerinde sabitlememiz gerekiyor. Üretimi azaltmak mümkün değilse bile petrol üretimini artırmaya devam edemeyiz. Çünkü ne kadar çok petrol üretirseniz dünya da o kadar çok petrol tüketir." diye konuştu.

Navarro, çağrının ABD, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri dahil tüm petrol üreticisi ve tüketicisi ülkeleri kapsadığını belirtti.

Söz konusu çağrının ABD, Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini de kapsadığına işaret eden Navarro, "Biz de dahil olmak üzere petrol üreten veya tüketen herkes için geçerli." dedi.

Navarro, Panama'nın da enerji dönüşümüne yönelik çaba gösterdiğini ancak önünde önemli zorluklar bulunduğunu belirterek, "Çok sayıda hata yaptık ancak bunları düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bağımlılıklardan kurtulmanın ilk adımı, bağımlı olduğunuzu kabul etmektir. Dünya da petrole bağımlı." ifadelerini kullandı.

İklim müzakerelerinde karar alma sisteminin değiştirilmesi çağrısı

COP31 müzakerelerinden olumlu sonuç alınacağına inanmadığını belirten Navarro, iklim müzakerelerinde kararların basit çoğunlukla alınabilmesi için mevcut karar alma kurallarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Navarro, "Sürekli olarak 'Sen bana gezegeni verirsen ben de sana burada bir varil petrol veririm' şeklindeki bir pazarlığın içine çekiliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edemeyiz. İlkeler temelinde müzakere etmeye başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 kapsamında doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile yenilenebilir enerjiye geçiş konularında bazı ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla olumlu adımlar attıklarını aktaran Navarro, resmi müzakerelerden ise umutlu olmadığını söyledi.

Navarro, müzakereleri engelleyen ülkelerin kendi ulusal çıkarlarından vazgeçmeyeceğini belirterek bu ülkelerin sürece katkı sağlayacağına inanmadığını ifade etti.

Petrol üreticilerinin mevcut yaklaşımlarının uzun vadede kendi çıkarlarına da zarar vereceğini söyleyen Navarro, şunları kaydetti:

"Bizi bu yolda sürüklemeye devam ederlerse sonuçlarına kendileri de katlanacaklar. Dolayısıyla kendi ekonomik ve ulusal çıkarları açısından, petrol üretimini istikrara kavuşturan ve yenilenebilir enerjiye düzenli bir geçişe katkıda bulunmaya başlayan ilk ülkeler onlar olmalı."

Panama'dan COP31 başkanlığına açık mektup

Öte yandan Navarro'nun COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a gönderdiği 19 Kasım tarihli açık mektupta, iklim müzakerelerinde kabul edilebilir bir sonuç için 8 temel talep sıralandı.

Mektupta, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde ilk doğrulanabilir adım olarak küresel petrol üretiminin mevcut seviyelerde sınırlandırılması ve metan emisyonlarının ortadan kaldırılması için acil önlemler alınması istendi.

Gelişmiş ülkeler, petrol üreticisi ülkeler ve yüksek karbon emisyonuna neden olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum, emisyonların azaltılması ve temiz enerji fonuna derhal ve orantılı finansman katkısı sağlaması gerektiği vurgulanan mektupta, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

Mektupta ayrıca, iklim müzakerelerinde kararların bilimsel verilere dayanması, şeffaflığın artırılması, uzlaşı sağlanamaması halinde basit çoğunlukla karar alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik adımların hızlandırılması talep edildi.

Navarro, Panama'nın bu ilkelerle örtüşmeyen herhangi bir kararın kabulüne yönelik uzlaşıya katılmayacağını ve COP31'in kapanış oturumlarında bu tür kararlara resmen itiraz edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA