Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
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Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
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Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Elektrikli araçlardaki ÖTV artışı fiyatlara zam olarak yansıyacak. İşte zamdan etkilenecek modeller...

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme kapsamında, ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik; benzinli, dizel, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran yüzde 45, diğer hibritlerde ise yüzde 70 oldu. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

YENİ ÖTE ORANLARI VE MATRAHLAR

Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:

  • Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70 ÖTV
  • 650.000–900.000 TL arası: %75 ÖTV
  • 900.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV
  • 1.100.000 TL üzeri: %90 ÖTV

Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:

  • Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75 ÖTV
  • 850.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV
  • 1.100.000–1.650.000 TL arası: %90 ÖTV
  • 1.650.000 TL üzeri: %100 ÖTV

Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:

  • Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150 ÖTV
  • Üstü: %170 ÖTV

Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:

  • Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLLERİN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ

Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye çıkarıldı.

  • 1.650.000 TL altındaki modeller: %25 ÖTV
  • Üstündeki modeller: %55 ÖTV

160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:

  • 1.650.000 TL altı modeller: %65 ÖTV
  • Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA DÜŞÜŞ VE ARTIŞ BİR ARADA

İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü. Özellikle:

  • 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL'ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80'den %70'e indirildi.
  • Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL'ye kadar olan modellerde ise oran %80'den %75'e düşürüldü.

İŞTE ETKİLENECEK MODELLER

Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10'luk ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim Togg T10X ve ithal Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.
  • Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.
  • Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.
  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.
  • Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.
  • Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.

Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (44)

Haber YorumlarıFurkan Özer:

Bunlar vergi değil, sömürü düzeni. Çalma düzeni. Bu rakamları gündeme getirenin de, bu rakamları onaylayanında rabbim belasını eksik etmesin...

Yorum Beğen503
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMemur Bey:

Otomobilimiz yerli ve milli direksiyonun da dünya lideri.. Öyle mi ?

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıBAYCAN:

Çok Yazık , Dünyada Vatandaşından Bu Kadar Vergi Alan Hemde hem ÖTV hem KDV ve miktarı bu kadar yüksek bir vergi yok Araba fiyatları belli olan bir sistemde rakamlar çok komik fakat verdiler çok ciddi Önümüzdeki 3 ayda satışlar durma noktasına gelir

Yorum Beğen222
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Merak etme,bir tane vekilimiz çıkar der trafiği azaltmak için bu hamleyi yaptık diye!..

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Haber Yorumlarıcabbar Özkan:

ötv oranlarına gelen zam değil güncelleme önemli olan enflasyonu düşürmek ötv olsun diger gelen vergilere olsun ki bazıları %200 üzerinde hamd olsun inşallah enflasyonu yakında çok hızlı bir şekilde aşağılara doğru süratli bir düşüşüne şahit olacagız çok şükür :)

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme129
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Haber YorumlarıEren Aydın:

Kral sen mevzuyu anlamışsın ancak mabadından anlamışsın. Seni kutluyorum.

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Haber YorumlarıBARIŞ GÜLLÜ:

nasıl zam yok elektrikli araçlarda %10 dan 25 e çıkmış benzinli ve hibritler %80 den % 100 e çıkan modeller var 2milyonluk araba 6 milyonu geçiyor bu nasıl vergi dünyada varmı acaba bence yoktur..en ucuz araba 1milyon 250bin nasıl alacağız türkiyede yaşıyorsan hurda araçlara 400 - 500 verip bineceğiz yurt dışında bu arabalar bedava1 haftalık çalışmayla alıyorlar biz ikinci el arabaya bile kaç yıl çalışmamız gerekiyor

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yanıt0
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