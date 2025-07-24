Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Elektrikli araçlardaki ÖTV artışı fiyatlara zam olarak yansıyacak. İşte zamdan etkilenecek modeller...
Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme kapsamında, ÖTV Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik; benzinli, dizel, LPG'li, hibrit ve elektrikli araçları kapsıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran yüzde 45, diğer hibritlerde ise yüzde 70 oldu. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
YENİ ÖTE ORANLARI VE MATRAHLAR
Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:
- Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70 ÖTV
- 650.000–900.000 TL arası: %75 ÖTV
- 900.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV
- 1.100.000 TL üzeri: %90 ÖTV
Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:
- Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75 ÖTV
- 850.000–1.100.000 TL arası: %80 ÖTV
- 1.100.000–1.650.000 TL arası: %90 ÖTV
- 1.650.000 TL üzeri: %100 ÖTV
Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:
- Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150 ÖTV
- Üstü: %170 ÖTV
Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:
- Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLLERİN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ
Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL'den 1.650.000 TL'ye çıkarıldı.
- 1.650.000 TL altındaki modeller: %25 ÖTV
- Üstündeki modeller: %55 ÖTV
160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:
- 1.650.000 TL altı modeller: %65 ÖTV
- Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.
İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA DÜŞÜŞ VE ARTIŞ BİR ARADA
İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü. Özellikle:
- 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL'ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80'den %70'e indirildi.
- Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL'ye kadar olan modellerde ise oran %80'den %75'e düşürüldü.
İŞTE ETKİLENECEK MODELLER
Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10'luk ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim Togg T10X ve ithal Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
İŞTE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI
- Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıktı.
- Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya çıktı.
- Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıktı.
- Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya çıktı.
- Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya çıktı.
- Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıktı.