Ordu Büyükşehir, kırsalda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Mesudiye ilçesinde Pınarlı Mahallesi'ni Karadeniz-Akdeniz Yolu'na bağlayan 10 kilometre uzunluğundaki güzergahta asfalt çalışması başlatıldı.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği devam ediyor. 19 ilçenin tamamında yolları yeni bir görünüme kavuşturmak üzere hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan güzergahları asfalt ile buluşturuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar çerçevesinde, Mesudiye ilçesine bağlı Pınarlı, Darıcabaşı Akpınar, Akkırık mahalleleri grup yolunu tarihte ilk kez emülsiyon asfalt ile buluşturuyor. Toplam uzunluğu 10 kilometre olan yolun 5 kilometrelik kısmı emülsiyon asfalta kavuşurken, geride kalan kısımlardaki çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belirli bir plan ve program çerçevesinde devam eden çalışmalarla ilçelerin yol sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri, toz ve çamurdan kurtulmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yıllardır ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuştuğunu ifade ettiler.