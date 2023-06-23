Odunpazarı Belediyesi, Bilecik Belediyesi personeli için iş kıyafeti üretiyor

Açtığı tekstil atölyesi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafeti üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi ve Bilecik Belediyesi arasında yapılan iş birliği ile Bilecik Belediyesi personelinin iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından üretilecek.

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi, Bilecik Belediyesi personeli için iş kıyafeti üretiyor.

Açtığı tekstil atölyesi ile kendi personelinin iş kıyafetlerini üreterek tasarruf eden Odunpazarı Belediyesi, diğer belediyeler için de iş kıyafeti üreterek tasarruf dayanışmasını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi ve Bilecik Belediyesi arasında yapılan iş birliği ile Bilecik Belediyesi personelinin iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi tarafından üretilecek.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret ederek, hazırlanan kıyafet örneklerini teslim etti.

İş birliği hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"Belediyemizin kurslarında eğitim gördükten sonra tekstil atölyemizde istihdam edilen kadınlar tarafından üretilen iş kıyafetlerini çok daha uygun maliyetlerde üretiyor ve tasarruf ediyoruz. İş birliği yaptığımız belediyelerimizin personel kıyafetlerini de bu atölyede üretiyoruz. Hem piyasadan uygun fiyata hem de daha hızlı şekilde teminini sağlıyoruz. Bugün de Bilecik Belediyemizin iş kıyafetlerini teslim ettik. Hem Odunpazarı hem Bilecik kazandı."

Subaşı da Başkan Kazım Kurt'ta ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkür ederek, "Komşu şehrimiz Odunpazarı Belediyesi ile güzel ve anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız ve değerli ekip arkadaşlarını belediyemizde ağırlayarak, kıyafetlerden örnekleri teslim aldık. Piyasaya göre daha uygun ve temini daha hızlı olan iş kıyafetlerimiz sahadaki personellerimiz tarafından da oldukça beğenildi. Kazım Başkan'ımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, iş birliği ve kardeş şehir projelerimizin devamını diliyorum" diye konuştu.