Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında toplandı.

Niğde'de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu; Niğde Valisi Cahit Çelik Başkanlığında toplandı. İstihdamın artması ve işsizliğin önlenmesinin hedeflendiğinin belirtildiği toplantıda Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü istihdam teşvik ve programları ile özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşların çalışma hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla programların düzenlemeye devam ettiği ve bu çerçevede 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 bin 896 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği, işbaşı eğitim programları ile de 145 kişi işbaşı yaptığı belirtildi.

Gerçekleştirilen toplantıda; Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 01 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları, Niğde 'de işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan 2024 yılı yıllık işgücü eğitim planı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme öncelikleri konuları da ele alındı. - NİĞDE