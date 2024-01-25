Üye Girişi
Haberler

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında toplanan Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmaları ele aldı.

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında toplandı.

Niğde'de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu; Niğde Valisi Cahit Çelik Başkanlığında toplandı. İstihdamın artması ve işsizliğin önlenmesinin hedeflendiğinin belirtildiği toplantıda Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü istihdam teşvik ve programları ile özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşların çalışma hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla programların düzenlemeye devam ettiği ve bu çerçevede 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 bin 896 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği, işbaşı eğitim programları ile de 145 kişi işbaşı yaptığı belirtildi.

Gerçekleştirilen toplantıda; Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 01 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları, Niğde 'de işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan 2024 yılı yıllık işgücü eğitim planı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme öncelikleri konuları da ele alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Niğde Valiliği Niğde Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title