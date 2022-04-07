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New York borsası düşüşle açıldı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalarak 34.344,29 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalarak 4.470,87 puana gerilerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 değer kazanarak 13.911,54 puana yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Piyasalarda, enerji şirketi Shell'in Rusya'dan çekildikten sonra 4 milyar dolar ile 5 milyar dolar arasında zarar yazabileceğini duyurmasının ardından, Rusya'dan çıkan batılı petrol devlerinin önünüzdeki döneme ilişkin mali olası mali görünümleri izleniyor.

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin mart toplantısında, merkez bankası bilançosunu muhtemelen mayıs ayından başlayarak ayda 95 milyar dolar hacminde azaltmaya başlayacakları konusunda fikir birliğine varmaların ardından, yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamaların etkisi devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in Başkan Yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard, dün merkez bankasının artan enflasyonu kontrol altına almak için bilançosunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde artırmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da parasal sıkılaşmanın dozunun artırılabileceğini belirterek, bilanço tartışmalarının yanı sıra 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak değerlendirilebileceğini belirtmişti.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Merkez Bankası, New York, dolar, Fed, Ekonomi, Haberler

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