Muud'da nisan ayının şampiyonları belli oldu

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, platformda, yerli sanatçı listesinde son zamanlara damgasını vuran Simge ilk sırada yer aldı. Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Simge'nin sevilen albümü "Ben Bazen", nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.

Rap müziğin başarılı isimlerinden Semicenk & Reynmen'in "Yana Yana" şarkısı da yerli single listesinde zirvenin sahibi oldu.

Yabancı sanatçılar kategorisinde hiphop müziğinin yıldız isimlerinden The Weeknd ilk sırada yer aldı. Nisan ayında Tom Odell'in "Another Love" parçası yabancı single listesinde zirveye ulaştı.

Ellie Goulding'in "Higher Than Heaven (Deluxe)" albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.