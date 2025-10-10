Haberler

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı

Güncelleme:
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir asgari ücret açıklamasında bulundu. Özdemir, asgari ücrette gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bunun üzerine büyüme oranının eklenmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan bölgesel asgari ücret uygulamasına yönelik çağrıda bulunan Özdemir "Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Merakla beklenen 2026 asgari ücreti için açıklamalarda bulunan Özdemir "Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim" dedi.

"MERKEZ'DEN 100-150 BAZ PUAN ARALIĞINDA FAİZ İNDİRİMİ"

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Artık iş dünyası verilere takılarak ilerlemeyi öğrendi. Eylül ayında enflasyonun yükselmesi iş dünyasında ciddi kırılganlık oluşturmaz. Karşımızda geçtiğimiz 10 yılın üstünde bir eylül ayı artışı var. Bu rakam biraz endişe verici olabilir. Haziran ayından itibaren fiyatlama davranışlarında bozulma gözlemliyoruz. Biz daha çok çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğini söylemiştik. Burada direnç olduğunu görebiliyoruz. Enflasyonun ve faizin düşüş trendine girdiğinin ikna olunması süreci var. Burada da biraz yavaşlama ve kırılma görüyorum.

Merkez Bankası'ndan bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentimiz var. Tek başına faiz-enflasyon ilişkisini kullanacağımız dönemi yaz aylarında bıraktık. Aralıkta da bu bazda indirim devam eder diye düşünüyorum. Şok indirim beklemiyoruz.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir.

"PARAYA ULAŞIMLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ PROBLEMLER VAR"

Piyasanın Kovid'den bu yana oturmuş olduğu denge var. Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse beraberinde birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz. Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var. Politika faizinin aşağı inmesiyle doğru orantılı faiz politikası bankalar tarafından güdülmüyor. Faiz indirimlerinin bankalar tarafında tam yansıdığını söylemek zor.

"ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA RAKAM VERMEYEYİM"

Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrette beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha mokul olacağını düşünüyorum.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET FAYDALI OLABİLİR"

Bölgesel asgari ücret 1985'lere kadar uygulandı. Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul'da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvatandaş:

en az 45 bin tl olmalı.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi..bravo tebrik ederiz,,ASGARI UCRETTEN, TEMEL GIDA MADDELERINDEN VERGI sifirlansin,,,,yatlara verilen yakit pirlanta gibi vergisi az veya yok olanlardan vergi alinsin... aylik geliri 1 milyon olandan %40 2 milyon olandan %50 3 milyon olandan %60 vergi alinsin, cok kazanandan cok, asgari ucretten vergi yok..

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

esrefpasali: sadece belediyelerin emlak vergileri için devreye girdi, çoğu kendinin değil ya:)) vatandaşın genelinin ilgilendiren çarşı pazar için bir şey yok

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıArif İnanç:

Faiz indirse ne olur ki. Koy parayı çantaya git bir şubeye bak kaç faiz verecekler tasarrufuna. Hepsi hikaye. Enflasyon %85 zammı yapacak. Mümkün mü hala 20 lere lndi diye lanse ediyor . Biz geri zekalıyız ya. Moddys vs vs aaa enflasyon düşsün diye parayı cebe koyup haber yapıyorlar. Bitmiş işle uğraşmayın. Mehmet Şimşek auni şekli de yapamadım ol adı diyecek. Az kaldı. Sayın Cumhurbaşkanım yola taş döşemeler. Kazık bile çaktılar. Yolumuzdan saptık ne yazıkki. Üzgünüm.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Belediyelere yapılan 'Emlak Beyanların da ki gecikmeler' de can yakmaktadır. Hem beyan bildirim süreleri uzatılmalı hemde beyan cezaları makul seviyelere çekilmeli. Birde bu Emlak beyan bildirim sorumluluğu vatandaşın üzerinden alınmalı ve otomatikman Tapu Daireleri tarafından Belediyelere bildirilmeli ve vatandaş verginin Belediyelere yapılacağı konusunda bilgilendirilmesi. Saygılarımla.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
