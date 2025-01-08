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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında konuştu Açıklaması

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 2024'te bütün ülke ekonomilerinin olağan akışlarını tahrip eden gelişmelerin yaşandığını ve 2025'i gerçek bir reform yılı haline getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 2024'te bütün ülke ekonomilerinin olağan akışlarını tahrip eden gelişmelerin yaşandığını ve 2025'i gerçek bir reform yılı haline getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

MÜSİAD'ın her yıl başında icra ettiği "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Asmalı, 2024'ün dünya genelinde seçimlerin ve savaşların damga vurduğu bir yıl oluğunu dile getirerek, "2024 bütün ülke ekonomilerinin olağan akışlarını tahrip eden gelişmelere sahne oldu." dedi.

Asmalı, Suriye'nin savaş sonrası yeniden rehabilitasyonu sürecinin en önemli aktörü Türkiye'nin vazgeçilmez bir pozisyonda olduğunu ve 2025 yılında bu durumun daha da perçinleşeceğini aktardı.

2024'ün reel sektör için zor bir yıl olduğunu ifade eden Asmalı, "Finansmana erişimin zorlaşması ve iç talepteki yavaşlama, yatırımları olumsuz etkiledi, reel bazda ciro rakamları geriledi. Zorlu koşullara rağmen 2024'te ihracatın ılımlı da olsa artış göstermesi ve istihdam artışının korunabilmesi, Türk ekonomisinin dayanıklılığını bir kez daha gözler önüne serdi." diye konuştu.

Türkiye'nin 2024'te risk primi ve cari açığı aşağı indirirken bir yandan da Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmeyi başardığını vurgulayan Asmalı, "Bu kazanımlar da enflasyonla mücadelede başarıyı yakalamada önemliydi" ifadesini kullandı.

Asmalı, henüz aylık enflasyondaki düşüşün istikrarlı olmadığını ancak yıllık enflasyondaki düşüşün 2025 için daha umut verici bir gelişme sergilediğini söyledi.

"2025'i reform yılı haline getirmek için her türlü desteğe hazırız"

Rekabet gücünü artıracak, atıl kapasitelerin daha etkin kullanımını sağlayacak, yenilikçilik ekosistemi güçlendirecek ve gelir dağılımını düzenleyecek yapısal reformları devreye alarak, bu zorlu dönemin fırsata çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı, "Son 1,5 yılda verilen mücadele ve özveriler, Türkiye ekonomisini daha katma değerli, bereketli ve kapsayıcı kılarak çok daha anlamlı hale getirebilir. Biz MÜSİAD ailesi olarak 2025'i gerçek bir reform yılı haline getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Asmalı, Merkez Bankasının faiz indirimine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi yönetimimizin son dönemde reel sektörün rekabet gücünü korumak adına, attığı reeskont kredi limit artışları ve İstihdamı Koruma Programı gibi adımlar oldukça değerlidir. Merkez Bankasının enflasyondaki gelişmelere uyumlu biçimde yılın son toplantısında politika faizinde indirime gitmiş olması da 2025 için reel sektöre umut veren bir başka gelişme olmuştur. Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla, 2025 yılında KOBİ'lerimize 22 milyar lira destek sağlanacak olması da KOBİ'lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesine, inovasyon odaklı çözümler üretmesine ciddi katkılar sağlayacaktır."

"Reel sektör de kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli"

Asmalı, Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarının çözümünün elzem olduğunun altını çizerek, "Teknolojik dönüşümlere yatırım yaparak verimliliği artırma noktasında reel sektörün de kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Verimlilik artışı, hem fiyatlar üzerindeki maliyet baskısını azaltarak enflasyonla mücadeleye destek vermek, hem de daha yüksek ve katma değerli ihracat ile cari açık problemini kalıcı biçimde çözebilmek için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, "İhracatçılarımızın salgın döneminden bu yana dış pazarlarda elde ettikleri kazanımları korumalarını ve kısa vadeli dalgalanmalardan asgari oranda etkilenmelerini sağlamak için döviz kurlarındaki değişimin enflasyonla uyumlu biçimde gerçekleşmesi önem arz etmektedir." dedi.

MÜSİAD üyelerinin yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 26-30 aralığında

Bu arada, MÜSİAD'ın her yıl üyeleriyle yaptığı yıllık ekonomi anketine dair veriler de açıklandı.

MÜSİAD tarafından anket ile ilgili yapılan açıklamada, geleneksel olarak her yılın son ayında üyelerin değerlendirmelerine sunulan ekonomi anketine bu yıl 900'e yakın üyenin katılım gösterdiği, özellikle 2024'ün değerlendirilmesi hususunda anketin resmi rakamlarla uyumlu bir netice verdiğinin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ankete göre, dernek üyelerinin, Merkez Bankasının yıl sonu politika faizi beklentisinin yüzde 26 ile 30 arasında yoğunlaştığı, yüzde 53,6'sının ise 2024'te iç satışlarda azalış olacağını tahmin ettiği vurgulanarak, üyelerin yüzde 60,4'ünün önceki yıla kıyasla ithalatta azalış olduğunu belirttiğinin altı çizildi.

Gayri Safi Yurt içi Hasılaya (GSYH) ilişkin ise açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılının ilk çeyreğinde yatırımlar GSYH büyümesine 2,2 puan katkı vermiş, devam eden dönemde ise gözle görünür bir ivme kaybı yaşanmış ve yatırımların büyümeye katkısı 2'nci çeyrekte 0,2'ye düşmüş, 3'üncü çeyrekte ise eksi 0,2 puanla büyümeyi aşağıya çekmiştir."

Açıklamada, üyelerin yüzde 23,4'ünün 2025'te ekonomiyi etkileyecek en etkili faktörün enflasyon olacağını vurguladığı belirtilerek, "Döviz kuru ve finansmana erişim sorunları diğer önde gelen cevaplar olarak dikkat çekmektedir. 2025 yılına dair genel ekonomik gidişat beklentisinin toplamda yüzde 67,3'ünün olumlu yönde cevaplandığı anketimize göre üyelerimizin 2025 yılına ilişkin GSYH büyüme tahmini yüzde 1 ile 3 aralığında yoğunlaşmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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