Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası başladı

Muş'ta 2 bin üreticinin yaklaşık 90 bin dönüm alanda ekimini yaptığı 450 bin ton şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş.'nin 42. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başlatıldı. Fabrika pancar analiz ünitesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ayrıca traktör kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kazaları önlemek ve gece görünürlüğü artırmak amacıyla, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Muş Şeker Fabrikası ortaklaşa "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" çerçevesinde bin 500 reflektör dağıttı. Pancar alım kampanyası yapılan dualar, kurdele ve kurban kesimi ile başlatıldı. Fabrikaya ilk pancar teslim eden çiftçilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, Muş'un en büyük gücünün tarım ve hayvancılık olduğunu dile getirerek, "Bugünün pancar çiftçisinin bayram gün. Pancar çiftçisinin 5 ayı aşkın bir süredir evladı gibi, gözü gibi baktığı ürünleri hasat etmeye başladı. Allah'a şükür bu sene mevsim şartlarının güzel gitmesi, kontrollü bir sürecin ardından bölgemiz rekor sayılabilecek bir üretim rekoltesi bekliyoruz. Fabrikanın artan üretim hacmine, kapasitesine göre kendisini şekillendirmesi gerekiyor. Bu anlamda hem üretici yönünden, hem de fabrika yönünde uyumlu olduğunu görmek beni son derece mutlu etti. Muş'taki en büyük gücümüzün tarım ve hayvancılıktaki sahip olduğumuz potansiyel olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük üçüncü ovasına sahibiz. Devletimizin bölgeye yapmış olduğu özellikle sulama yatırımları da bu anlamda her gün çiftçimizin hizmetine sunulmaya başlandı. Bu ovayı devletimizin gücüyle, boydan boya suyla buluşturup mevcut kapasitemizi 2-3 kat yukarılara taşıyacağız" dedi.

Tarımın öneminin son 3 yılda daha net anlaşıldığını ifade eden Vali Çakır, şekerin dünyada büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Tarımın, gıdanın, dünyada ne kadar stratejik bir ürün olduğunu geçmiş olduğumuz son 3 yılda hepimiz tam anlamıyla sonuna kadar görmüş olduk. Dünyan genelinde, girdi maliyetlerinin artması, iklim değişiklikleri gibi nedenlerden dolayı insanların daha çok sanayi yönelmesi sebebiyle tarımın biraz daha ikinci planda kalmasından dolayı tarımda güçlü ülkeler dünyada hakim konuma geldi. 2 yıl önce şeker üretimi azalınca tüm sektörlerdeki sıkıntıyı gördük. Şeker çok geniş bir alana hitap ediyor. Şekerin ne kadar stratejik bir ürün olduğunu hem ülkemizde, hem de dünyada en güçlü bir şekilde hissedilmiş oldu. Bu konuda sahip olduğumuz kapasiteyi arttırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Vali Çakır, "Pancar ekimini salt şeker üretiminin yan üretimi olarak düşünmemek lazım. Pancar, Anadolu çiftçisinin, Muş çiftçisinin eskiden beri en güçlü tarımsal üretim kaynağıdır. Bu konuda doğal yeteneğimiz var. Devletimizin son yıllarda uyguladığı fiyat politikasıyla ve diğer destekleriyle zaten bu anlamda üretim yapanları son derece destekliyor. Dolayısıyla bizim artık pancar ekmememiz ve hatta diğer ürünlerimizi toprakla buluşturmamamızın hiçbir nedenimiz ortada kalmadı. İnşallah topraklarımızı daha çok ürünle buluşturmamız lazım. Tüm paydaşlarımızla beraber, tarım sektörünün, istihdamın, çiftçimizin modern tarım teknikleriyle buluşmasının sağlanmasıyla gece gündüz çalışacağız. İnşallah yakın gelecekte Muş halkı bu sahip olduğu Allah vergisi ovasıyla bu konudaki yeteneğiyle inşallah çok yakın bir gelecekte ne kadar güçlü bir konumda olduklarını hep beraber görecekler" şeklinde konuştu.

Şeker pancarı üretiminden 60 bin 370 ton şeker, 15 bin ton melas ve 110 bin ton küspe elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl 2 bin üreticinin yaklaşık 90 bin dönüm alanda şeker pancarı ekim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "2 bin çiftçimiz ile 62 köyde 90 dönüm alan üzerinde şeker pancarı ekimi gerçekleştirdik. Bu ekim sahamızdan 450 bin ton pancar elde etmeyi hedefliyoruz. Şu 450 bin ton pancar rakamı söylerken çok basit gelebilir size ama çok sancılı bir süreçten sonra bu noktaya geldi. Bu fabrikanın kuruluş tarihinden bugüne kadar yani 1982'den 2023 yılına kadar elde edilen tarihi bir rekorudur. Şimdiye kadar bu fabrikada böyle bir pancar böyle bir miktar görmedi. Bu miktarda bir pancarı işlemeyi önüne koymadı. İnşallah bu sene bu tarihi rekoru sizlerin de desteği ile hep beraber gerçekleştiğini göreceğiz şahitlik edeceğiz. Bunu burada 450 bin ton pancarı bizim 300 daimi personelimiz ve 300'de kampanya geçiş mevsimlik personelimizle beraber toplamda 600 personelle işlemeyi hedefliyoruz. Bu pancar miktarının kotamız olan 37 bin 870 ton A pancarı geri kalan 22 bin tonun üzerinde de ihraç kayıtlı C şekeri olmak üzere 60 bin tonu aşkın şeker üretmeyi hedefliyoruz. 110 bin tona yakın küspe ve 15 bin tona yakın melas elde edeceğiz. Burada değerli katılımcılar bu söylediğimiz rakamların tabii ciddi manada bir ekonomik karşılığı var. Üretime dayalı bir sanayi tesisinin üreticiye emeğe dayalı kırsal kesimin görüşünü engelleyen bu sanayi tesisinin bahsettiğim rakamların ekonomik getirisi düşündüğümüzde çok daha fazladır. İllere ve ülke ekonomisine katkısı düşündüğümüzden çok daha fazladır" dedi.

Törene Vali Çakır'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdür Serkan Kahraman ile kamu kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. - MUŞ