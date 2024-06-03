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Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı

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Dünya basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho için düzenlediği imza törenini konuşuyor. Birçok haberde taraftarlardan övgüyle bahsedilirken Marca Gazetesi, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası için "İnanılmaz ama gerçek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya binlerce taraftarının katıldığı törenle imzayı attırdı. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilere attığı imza, manşetleri süsledi ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte o manşetler;

Mirror: Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarına söz verdi.

Daily Mail: Portekizli efsane 5 ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul'da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

Goal: Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu.

Bild: Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

AS: Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, "Artık bu forma benim derim gibi" dedi.

The Sun: Küçük ordu! Jose Mourinho'yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

BBC: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho "Bu forma artık benim derim gibi" sözleriyle taraftarları coşturdu.

Athletic: Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube'dan izledi.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

GiveMeSport: Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu.

Marca : İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi.

A Bola: Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, YouTube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

Sky Sports: Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı.

Record: İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi.

O Jogo: Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve "Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

baklavacı çeto :

ne zaman ki GS şampiyon olsa fener o şampiyonluğu gölgede bırakmak için sezon başı pomba transferler yapar ama sezonu (mayısları) hayal kırıklığıyla bitirir. anlayacağınız kimsenin inadına bişey yapmıcan.

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Uğur SARIKAYA:

Fenerbahçe bu hocayı kovacak not alın

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FOREVER FENERBAHCE:

Okan efendi arkasına bakmadan ağlayarak kaçacak.. Sende bunu not al..

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Hasan YILDIZ:

Sonuçta kendini dünyaya ispat etmiş bir hoca, ancak sistemini otutturana kadar Mourinho ya zaman tanınmalı. Bizler maalesef çok sabırsızız. Taraftar sabırlı olur yönetimde hocanın dediklerini yaparsa 2 sene sonra büyük başarılar gelir,aksi halde değişen bir şey olmaz.

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Hayri:

40 milyon avro verilip ne beklenecek turkiye lig şampiyonluğu sonra o kadar şampiyonlar ligi şampiyonu real madrid in değeri 1 milyar avrodan fazla sen bu ölçüde bir takım kurabilirmisin hayır peki kulübün bunu ödeyecek resmi bütçesi var mı tabiki yok nasıl olacak, kılıfına uydurulacak ali koç egosunu tatmin edecek bir kaç yıl daha eğlenecek sonra x birisi başkan olup hayat sıradan bir şekilde akmaya devam edecek

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tanju yenal:

FENERBAHÇE haberinde daha çok GS li taraftarın yorum yapmasıdır Fenerli olmak. TFF başkanına, düzene Adaletsizliğe karşı durmak Fenerli olmak. U18 le maçı yarıda bırakıp ezeli rakip futbolcularını kupa aldım diye çocuklar gibi sevindirmek fenerli olmak. FENERBAHÇELİ OLMAK AYRICALIKDIR

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