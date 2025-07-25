Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'B1' seviyesinden 'Ba3' seviyesine yükseltti. Kuruluş, kredi notu görünümünü ise 'durağan'a çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B1'den 'Ba3'e çıkarıldığı bildirildi. Not artırımının etkili politika yapımının güçlenen performansını yansıttığı belirtilen açıklamada, daha spesifik olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kalıcı şekilde hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikasına bağlılığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, not artışının politika değişikliği riskinin azaldığı yönündeki görüşü de yansıttığı ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ 'DURAĞAN'A ÇEVRİLDİ

Kredi notu görünümünün ise 'pozitif'ten 'durağan'a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi. Açıklamada, etkili politika yapma geleneğinin sürdürülmesinin Türkiye'nin dış pozisyonundaki iyileşmeyi öngörülenden daha fazla destekleyebileceği kaydedildi. Devam eden ve planlanan yapısal reformların enerji ithalatına bağımlılığı daha da azaltacağı ve ihracatın rekabet gücünü artıracağına işaret edilen açıklamada, bu durumun ülkenin dış şoklara dayanıklılığını artırabileceği vurgulandı.

MOODY'S GEÇEN YIL DA KREDİ NOTUNU İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e çıkarmış, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumuştu. Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Erdoan İstifa

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Erdoğan ın yerine geçebilecek kim var ki. Kimse bilmiyor bu ülkeyi doğruca yönetmeyi.

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

We Love You Moody's. You Make Our Mood Goody's.

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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

1 avuç tefeci 80 milyonu İzaya getirdi türkiye 100 yılı

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Moody i çok seviyoruz.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ben öyle haller yaşamadım ki islam tekdoğru din olduğuna kesinlikle daha inanamam. Hepimiz biriz. Hinduizm islam hiristiyan falan. Tek bir Tanrı var. Oda sensin. Sen doğmadın. Ölüm sana yok. Sen önce kendini bil sonra hersey tamam. Allah senin Bilincin. Varlık hissin. Sen Allahsın. Heme düşüncelerin bulutlar gibi herseyi bozuyor. Önce kendini bil.

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