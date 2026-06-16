AK Parti'li Kıratlı: 'TÜOSB, Türkiye'nin öncü teknoloji üslerinden biri olacak'

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kıratlı, TÜİOSB'nin üretim, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren vizyoner bir proje olduğunu belirterek, bölgenin gelecekte önemli bir teknoloji üssü haline geleceğini söyledi.

Milletvekili Ali Kıratlı, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, bölgenin altyapı çalışmaları, yatırım imkanları ve istihdam hedeflerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında TÜİOSB'nin yeşil dönüşüm vizyonu ve sürdürülebilir sanayi yaklaşımı ele alınırken, bölgenin çevre duyarlılığı esas alınarak tasarlanan yapısıyla dikkat çektiği ifade edildi.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Kıratlı, 2016 yılında bir hayalle başlayan projenin bugün büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. TÜİOSB'nin 'yeşil doğan' bir organize sanayi bölgesi olarak Mersin'in marka değerine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Kıratlı, "Üretim, inovasyon ve sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluşturan bu proje, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda örnek gösterilecek yatırımlardan biri olacak" dedi.

Bölgede faaliyet gösterecek firmaların ihracat odaklı ve nitelikli üretim yapan işletmeler olmasının önemine değinen Kıratlı, hedeflenen 10 bin kişilik istihdamın özellikle gençler için önemli fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

"Yeşil doğan OSB modeli"

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da Milletvekili Kıratlı'yı bölgede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, TÜİOSB'nin en önemli özelliğinin sonradan dönüşen değil, doğrudan 'yeşil doğan' bir organize sanayi bölgesi olması olduğunu söyledi. Akyürek Balta, "Katılımcı firmalarımız ilave dönüşüm maliyetlerine ihtiyaç duymadan küresel yeşil standartlara uyumlu şekilde üretime başlayabilecek. İhracatçı, orta ve yüksek teknoloji ürünleri üreten tüm sektörlere kapımız açık" diye konuştu.

Lojistik avantajlarıyla öne çıkıyor

Dünya Bankası standartlarında geliştirilen altyapı projeleri, akıllı enerji yönetimi, SCADA sistemleri ve dijital izlenebilirlik uygulamalarıyla desteklenen TÜİOSB'nin yatırımcılara önemli avantajlar sunduğu belirtildi. Bölgenin Mersin Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile kara ve demiryolu bağlantılarına yakın konumu sayesinde güçlü lojistik imkanlara sahip olduğu kaydedildi.

48 yerli, 2 uluslararası şirkete tahsis tamamlandı

Yatırımcılara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi ve sigorta prim desteği gibi çeşitli teşviklerin sunulduğunu ifade eden Akyürek Balta, OSB içerisindeki yatırımların bir alt bölge teşvik seviyesine yükselmesinin de maliyet avantajı sağladığını söyledi.

Gül Akyürek Balta, bölgede şu ana kadar 48 yerli ve 2 uluslararası şirketin alan tahsis işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "108 hektarlık üçüncü genişleme alanımızın tahsis süreçlerine başladık. Yatırımcılarımıza 24 aya varan cazip ödeme imkanları sunacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı