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MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın hükümete yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. "TÜSİAD, muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır" diyen Bahçeli, "Vesayetçiliği nüksetti, gayesi siyaset mühendisliğidir" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümete yönelik getirdiği eleştirilerle tartışmaların gündemine oturan TÜSİAD'ın Genel Kurul Toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"TÜSİAD'IN VESAYETÇİ SANCILARI TEKRAR NÜKSETMİŞTİR"

Bahçeli, "Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Genel Kurulu toplanmış, bu kapsamda mezkur derneğin başkanıyla yüksek istişare konseyi başkanının sıralı ve sivri eleştirileri ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir. TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜSİAD'IN HÜKÜMETLERE DOĞRUDAN MEYDAN OKUDUĞU KARANLIK DÖNEMLER HALA UNUTULMAMIŞTIR"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır.

"SEÇKİNLERİN HUKUKUNA ÖZLEM DUYAN BİR AVUÇ ELİT VE KAYMAK TABAKADAN BAŞKASI DEĞİLDİR"

Türkiye'de demokratik standartlar son derece yüksektir. Bu kapsamda demokrasi sisteminin köklü tecrübe ve uygulamalarının yanı sıra kurumsal ve kuramsal mahiyette işlerliği ve işlevselliği de geniş kabul gören aleni bir gerçektir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir. Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir.

"SİPARİŞİ ALINMIŞ PLANLI SİYASET MÜHENDİSLİĞİDİR"

Türk yargısının takdir ve tasarruflarını eleştirmek haksızlık ve hazımsızlık olmakla birlikte uyumsuz ve uzlaşmaz bir muhalefet dilinin saplantılı tezahürüdür. TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki

"CHP VE DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNİN TÜSİAD BAŞKANI'NIN ACIKLAMALARINA VERDİĞİ DESTEK AÇIKTIR"

Muhalefet partilerinde, özellikle CHP'yi rehin almış Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır.

"TÜSİAD MUHALEFET CENAHINI KONSOLİDE ETME ARAYIŞINDADIR"

Asıl iş ve iştigal alanlarından taşarak Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetine heveslenen; üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme konusunda geniş çaplı bir vizyon ortay koymaktan mahrum olan TÜSİAD'ın, zımnen ve özneyi gizleyerek Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına katılma iştahı ise gözden kaçmayacak ölçüde ortadadır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.

"HİÇ KİMSE BOŞA SALLAYIP DOLU TUTMANIN ÇABASINDA OLMAMALIDIR"

O halde CHP'nin bir yandan tavşan adayları gündemde tutarken diğer tarafta yedek kulübesinde beklettiği TÜSİAD Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayı olarak tespit ve değerlendirmesi siyasi ve ideolojik ahlaklarıyla tutarlılık gösterecektir. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır.

"SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTME DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"

TÜSİAD'ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır. Üstelik sorunları tarif ederek bununla mündemiç sözde çözümleri paylaşan TÜSİAD yöneticilerinin ezberleri tekrarlamaktan öte sunumları inandırıcı ve ikna edici bir muhtevadan tamamen yoksundur. Saman altından su yürütme dönemi kapanmıştır.

"BAŞTAN AYAĞA TUTARSIZLIK VE ŞARK KURNAZLIĞIDIR"

Türkiye'de sistemin iflas ettiğini söylemek, ekonomik bir vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmek baştan ayağa tutarsızlık ve şark kurnazlığıdır. Nitekim kurnazlığa gerek yoktur, buna aldanacak ve kanacak bir vicdan sahibi asla olmayacaktır.

"TÜSİAD BAŞKANI KENDİNE GÜVENİYORSA..."

Son söz olarak diyeceğim şudur: CHP'nin ve yanında-yöresinde yuvalanan marjinal muhalefet partilerin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarının eşkali belli olmaya başlamış, robot resmi de çizilmiştir. TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir."

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras,"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıGökmen BAYRAM:

ölsen de ülke yalakalardan kurtulsa

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Haber Yorumlarıİbrahim Üker:

sen adam değilsin bahçeli

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Sen Dem lenmeye devam et yaşlı kurt

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Haber YorumlarıHüseyin Temel Çetiner:

Hükümet lehine konuşsalardı onlardan kralı yoktu öyle değil mi eleştiriyi kabul edeceksiniz kardeşim içinden geçtiniz memleketin bana bu ülkede yolunda giden birşey söyleyin

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıKml Acr:

Ya sen hasta degilmiydin arkadaş? Git dinlende ülke dinlensin biraz...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Doğruları söylemek suç bazılarının doğruları memleketi getirdiği hale bak

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Aynen .seni öpsem sıkıntı yok eleştirenler hain .meydanlarda muhalefete pkk diyordun .şimdi kankasingecin bu ayaklari

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Haber Yorumlarıbirol atess:

iyileşmiş reis hücum

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Haber YorumlarıSerdar Koç:

Yaşıyor mu bu nerede,yada başkası yaziyor

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Bahçeli yazınca acabamı deyom

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