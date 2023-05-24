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Mersin'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi

Mersin'de şiddetli dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi

Ekonomi Haberleri

Mersin'in Mut ilçesinde dün meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören meyve bahçeleri ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Üreticiler dolu afeti ile birlikte kayısı, erik, kiraz ve ceviz ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.

Mersin'in Mut ilçesinde dün meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören meyve bahçeleri ile ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış dün Mut ilçesine bağlı Fakırca, Kadıköy, Hamam, Aydınoğlu, Sakız ve Barabanlı mahallelerinde, dolu olarak etkili oldu. Uzun süre devam eden iri taneli dolu yağışı nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Özellikle kayısı, erik, kiraz ve ceviz ağaçlarının etkilendiği yağış sonrasında İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sahada hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, dolu nedeniyle Fakırca, Kadıköy, Hamam, Aydınoğlu, Sakız ve Barabanlı mahallelerinde yaklaşık 3 bin dekar arazide ekili olan sebze ve meyve bahçelerinin zarar görmesinden dolayı harar tespitine başlandığını bildirdi.

Türkiye'nin ilk sofralık kayısı hasadında yüzde 85'ini karşılayan Mut ilçesinde dolu yağışıyla zarar gören üreticiler, dolu afeti ile birlikte bu ürünler zarar gördüğünü kaydetti. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin Ekonomi Haberler

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