Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
 - Güncelleme:
Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 74,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan, Borç, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title