Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu - Haberler

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 74,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.