Merkez Bankası faizi yükseltti

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin etkileri sürerken yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanan Merkez Bankası, faizi yüzde 42,5 seviyesinden 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu.

GECELİK BORÇ VERME FAİZİ YÜZDE 49'A YÜKSELTİLDİ

Bankanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"ENFLASYONDA ORTA VADELİ HEDEF YÜZDE 5"

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

"FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ETKİSİYLE MAL ENFLASYONU BİR MİKTAR YÜKSELECEK"

Bugün yayımlanan PPK karar metninde enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği ifade edildi. Metinde şu değerlendirmeler yer aldı: Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

MART'TAKİ İNDİRİMİN ARDINDAN SABİT TUTMASI BEKLENİYORDU

Merkez Bankası, yüzde 45 olan politika faizini mart ayında 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 olarak belirlemişti. Ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. Bu son kararıyla Merkez Bankası piyasaların beklentisinin dışında sürpriz bir karar vermiş oldu.

20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

PPK 6 Mart'taki toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46'ya yükseltmişti. Politika faizini ise yüzde 42.5'te sabit bırakmıştı. Merkez Bankası böylece 13 ay sonra ilk kez politika faizini artırmış oldu.