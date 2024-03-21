Merkez Bankası faiz artırımıyla döviz kurlarında düşüş yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesinin ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı. Gün içerisinde 32,4430 seviyesine çıkan dolar/TL, faiz kararının ardından 32 TL sınırının altına düştü. 35,6117 TL seviyesine çıkan euro ise 34,8625 TL'ye kadar geriledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan'ın başkanlığında yaptığı ikinci toplantıda, yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti. Faiz kararı sonrası euro ve dolarda düşüş yaşandı.

Faiz kararı öncesinde 32,4430 seviyesine kadar çıkan dolar/TL faiz artışının ardından 31,9085 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 34,8625 seviyesine çekildi.

Daha sonra sınırlı yükselen dolar/TL saat 15.35 itibarıyla 32,1298 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL ise 35,1494 seviyesinde seyrediyor.