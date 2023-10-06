Menderes Belediyesi Yerel Tohum Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Menderes Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, Menderes'e kazandırılacak Yerel Tohum Merkezi ve tarımsal projelerle ilgili protokol imzalandı. Protokol kapsamında yerel ve atalık tohumların korunması ve yaygınlaştırılması sağlanacak, tarımsal gelişim konularında etkinlikler düzenlenecek.

Menderes Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Menderes'e kazandırılacak Yerel Tohum Merkezi ve tarımsal projelerle ilgili protokol, Menderes Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı. Menderes Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen imza törenine, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Ar-Ge ve Koordinasyon Şube Müdürü Serkan Solak ve Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Teoman Aygün katıldı.

ATALIK TOHUMLAR YENİDEN HAYAT BULACAK

Çile Mahallesi'nde kurulumu süren Menderes Belediyesi Yerel Tohum Merkezi ile yerel ve atalık tohumların toprakla buluşması ve korunarak yaygınlaştırılması sağlanacak. Uygulama ile üreticiye destek olunurken vatandaşlar da sağlıklı ürünlere ekonomik şekilde ulaşabilecek.

TARIMSAL GELİŞİM ÖN PLANDA TUTULACAK

Protokol ile ayrıca ilçe genelinde tarımsal gelişim konularında etkinlikler düzenlenecek. Doğru tarım uygulamaları kapsamında da üreticilere yönelik eğitimlerden çalıştaylara, fide yetiştiriciliğinden sera kurulumuna kadar çeşitli projeler gerçekleştirilecek.

ÜRETİCİMİZİN SESİYİZ

Çiftçilere yönelik desteklerin sürdüğünü kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Tarımıyla ülke ekonomisine katkı sunan güzel ilçemizin bereketli topraklarının verimini arttırmaya, üreticimize destek olmaya ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ekonomik şekilde ulaşmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarımızın bir ayağı olan İzmir Büyükşehir Belediyemizin 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu kapsamında Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz arasında ilçemize kazandıracağımız Yerel Tohum Merkezi ile tarımsal projeler konularında çalışmaların yürütülmesiyle ilgili protokolü imzaladık. İnşallah çok kısa süre içerisinde merkezimiz faaliyete girecek. Ayrıca yapacağımız etkinlikler ile hem üreticimiz hem de vatandaşımıza destek olacağız. Protokolümüz başta üreticilerimiz olmak üzere güzel ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.