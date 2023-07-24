Memur-Sen, Kamu Görevlilerine Yüzde 110 Oranında Artış Teklif Etti

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, '2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz' dedi.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kamu görevlilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyen 7'nci Dönem Toplu Sözleşme teklifini paylaştı. Toplu sözleşmenin; hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarı olduğunu belirten Yalçın, "Memur-Sen olarak; emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz" dedi. Tekliflerin sunumundan sonra kamu işvereni için 1 hafta süre olduğunu hatırlatan Yalçın, bu süre içerisinde kamu işvereninin teklifleri tasnif edip, ayrıştırıp 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmesini talep ettiklerini söyledi.

'2024 OCAK'TA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 29 BİN 700 TL OLACAKTIR'

Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemlerde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" dedi.

'SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE DE VERİLSİN'

Sosyal yardımlar ve emekli aylıklarının artırılmasına dair tekliflerini de dile getiren Yalçın, enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 TL ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı verilmesini, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesini ve eş yardımının 2000, çocuk yardımının 500 TL ödenmesini bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ettiklerini belirtti. Öte yandan Yalçın, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istediklerini söyledi.

Yalçın, tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bugün teslim edeceklerini kaydetti. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Doğa Başak ÖZTÜRK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)-