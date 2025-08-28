Memur-Sen Başkanı: Mücadelemiz Bitmeyecek

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8'inci dönem toplu sözleşme süreci sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, süreci değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Yalçın, "Çabalarımız, 10 hizmet kolunda bağıtlanan 288 maddeyle karşılık bulurken, genele ilişkin bölümde 68 madde olarak toplamda 356 madde şeklinde sonuca gitmiş oldu. Ancak oransal zam, taban aylık artış, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

"Hakem Kurulu dünkü kararıyla, kamu işverenin Hakem Kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Hakem Kurulu'na 'talimatla değil adaletle karar verin' çağrısı yaptıklarını hatırlatan Yalçın, "Ne yazık ki Hakem Kurulu, adil bir karar vermek yerine yetkinin kendilerinde olmadığını bu anlamda göstererek, topu ekonomi yönetimine attı. Biz de dün Maliye Bakanlığı önünde yaptığımız eylemle, sürecin sorumluluğunun ekonomi yönetiminde olduğunu ifade ettik ve çağrımızı Maliye Bakanlığı'na yaparak; 'Mademki yetki sizde, o zaman yetkinin sahibi olarak ya adil bir karar verin, ya da sorumluluğu Hakem Kurulu'na yükleme kolaycılığını bırakıp 85 milyonun karşısına çıkarak Hakem'in Kararının sorumluluğunu üstlenin' dedik. Hakem Kurulu dünkü kararıyla, kamu görevlilerinin Hakem Kurulu değil, kamu işverenin Hakem Kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem'in kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir"

Memur-Sen olarak üyelerini Hakem Kurulu'ndan çektiklerini aktaran Yalçın, "Böylelikle hem kazanımlarımızı koruduk hem de Hakem'in işveren noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık. Hakem'in kararı tam anlamıyla haksız, hakkaniyetsiz, adaletsizdir. Tıpkı kamu işvereninin tutumu gibi" şeklinde konuştu.

"Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek"

Konfederasyon olarak her türlü mücadeleyi verdiklerine dikkati çeken Yalçın, "Geldiğimiz bu noktada hiç kimse bizden bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı asla beklemesin. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek, Kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

"Bu yasayla etkili sonuçlar almak artık mümkün değildir"

Bu sürecin Sendika Yasası'yla ilgili yaptıkları itirazlarda haklı olduklarını gösterdiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasayla daha ileriye gidebilmek, daha etkili sonuçlar almak artık mümkün değildir. Toplu sözleşmenin kapsamından süresine, işleyişinden tutanak sistemine, grev hakkından Hakem Kurulu'na örgütlenme özgürlüğünden sosyal diyalog mekanizmalarına, toplu sözleşmenin özerkliğinden alternatif uzlaştırma yöntemlerine kadar bütün boyutlarıyla tartışılarak, köklü değişikliklerin yapılması artık bir zarurettir. Adil ve etkili bir toplu sözleşmeye imkan verecek uluslararası çalışma örgütünün normlarına uygun yeni bir Sendika Yasası, sosyal taraflarla birlikte çalışılarak bir an önce hayata geçirilmelidir. Çünkü bu yasanın ürettiği sosyal maliyet sadece memuru değil, emekliyi değil, toplumun tüm kesimlerini ve yönetenleri de etkileyecek durumdadır." - ANKARA