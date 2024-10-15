Mehmet Şimşek: Savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Şimşek, enflasyonun hedeflenen çerçevede yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti. Mehmet Şimşek şöyle konuştu:

KREDİ KARTLARINDAN KESİNTİ NEDEN YAPILACAK?

"Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonuna ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil."

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

"Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net. Türkiye savunma sanayinde atılım içinde. 2000'li yılların başında savunma sanayi çok cüzi. Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen terse dönmüş. 3500 firmamız savunma sanayine ekipman üretiyor. Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak. Bunlar pahalı sistemler. 5. nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlara başladı. Motor geliştirilmesi lazım. 1000'in üzerinde proje var. Bu kaynak gerektiriyor. İlave kaynak talebi oluştu

Bu paranın bir kuruşu bile bütçeye gelmeyecek. Tamamı savunma sanayiine aktarılacak. Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın burada herhangi bir dahli yok. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir tedbir paketi değildir. Özel bir fon olduğu için savunma sanayiinin haricinde harcanması mümkün değildir.

"BÜTÇE DIŞI FONLARA KARŞIYIZ"

"İlkesel olarak bütçe dışı fonlarını doğru bulmuyorum ama bazı fonlara ihtiyaç. Savunma sanayi fonunun bütçe dışında olması anlamlı. Başka bakanlıkların bütçe dışında fonlar kurmalarını doğru bulmuyorum."

"KONUT KİRALARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU DA YUKARI TAŞIDI"

Mehmet Şimşek, temmuz ayından konut ve işyeri kiralarında %25 artış üst sınırının kaldırılmasının ardından yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120 oranında bir artış olduğunu belirtti: Kiralarda yüzde 120 artış var. Yüksek enflasyonda yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek." dedi.

"ENFLASYON DÜŞERSE FİYATLAR DÜŞMEYEBİLİR"

Enflasyonun düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini vurgulayan Şimşek, enflasyonun ekonomi üzerindeki etkilerinin azalacağını belirtti. Şimşek, enflasyon düşüşü ile fiyat düşüşünün aynı anlamı taşımadığının altını çizdi: Enflasyondaki düşüş fiyat düşüşü anlamına gelmiyor. Enflasyonun düşüşü demek fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Enflasyon düşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜME BÜYÜK İHTİYAÇ VAR"

Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var."

HİZMET ENFLASYONU DÜŞECEK Mİ?

"Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulayacağız.

KÖRFEZ TURU BEKLENENİ VERDİ Mİ?

Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.

YURTDIŞINDA YATIRIMCI TOPLANTILARI

Haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz.

"CARİ AÇIKTA ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ"

Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor.

Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız.

"EYT ETKİSİNİN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2"

EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2" derken "Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz

"ENFLASYON TEMEL MALLARDA YÜZDE 28'E GERİLEDİ"

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil.

Deprem ve EYT gibi maliye politikasını sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyonda beklentilerde iyileşme var.

"KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK"

Kamuda araç kiralamasında yüzde 15'lik bir düşüş var. Yakında özelleştirme idaresi araç satışına başlayacak. Kur Korumalı Mevduat hesabı 59 haftadır kesintisiz düşüyor, şu an 44 milyar doların altına indi. Kredi notumuz 1 sene içinde 5 kez artırıldı. Merkez Bankası'nın net rezerv artışı 100 milyar dolar.

SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ



Dönem dönem ben de denk geliyorum, imalat sanayiinin bazı göstergeleri üzerinden olumsuz değerlendirmeler görüyorum. Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama var ama daralma yok. Yavaşlama oranı iddia edildiği kadar büyük değil.

"İSTİHDAMDAN TAVİZ VERİLMEDİ"

Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız. Bizim için en büyük öncelik kalıcı bir şekilde yüksek büyüme. Bunun da ön koşulu fiyat istikrarı. Biz enflasyonu düşürmeden asla rahatlamayacağız."