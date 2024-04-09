Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar ve kamunun tasarruf yapması için alınacak önlemleri anlattı. Bakan Şimşek, "Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin" dedi ve "Ankara'daki bir kamu kurumu Antalya'daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde kamuda alınacak tasarruf önlemlerinin ipuçlarını verdi. Kamuda tasarruf tedbirleri için düğmeye basıldı ve alınacak tedbirler kalem kalem listelendi. Tasarruf döneminde, ek ödenek, yeni bina alımı, araç kiralama, 5 yıldızlı otellerde seminer gibi pek çok detay bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuşan Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

"KİMSE EK ÖDENEK İÇİN BANA GELMESİN"

Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

"FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE GÖRE ÖDENEK VERİLECEK"

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70'in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise bu konuda acele edilmeyecek.

"TARIMSAL DESTEKTE KESİNTİ YAPILMAYACAK"

Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek.

"KAMU BİNASI ALIM TALEPLERİ REDDEDİLECEK

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5'e-6'ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkanına göre planlama yapacak.

"5 YILDIZLI OTELDE SEMİNER DÜZENLENMEYECEK"

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara'daki bir kamu kurumu Antalya'daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara'da bunu kendi imkanları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

"MEVCUT ARAÇLARI SATIN, O ZAMAN YENİSİNİ ALIN"

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle 'elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın' diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

KAMU ALIMLARINDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR ÖNLENECEK

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.

KDV FIRSATÇILIĞINA YAPAY ZEKA ÖNLEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Birçok işletme, yüzde 8-10 arasında olması gerekirken, temel gıda için uygulanan yüzde 1 KDV'den fiş kesiyor, vatandaştan yüzde 10 olarak aldığı vergiyi yüzde 1 olarak devlete ödüyor ve vergi kaçağına sebep oluyordu.

Sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yapan Bakan Şimşek, temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."