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Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna yönelik hamlesini değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu açıklamalarda bulundu: "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

"ÜLKE RİSK PRİMİMİZ DÜŞTÜ"

Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."

SIKI PARA POLİTİKASINA ÖVGÜ

S&P'den dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler detaylıca ele alınarak not bildirimi gerçekleştirildi. Açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı.

Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı belirtilen açıklamada, bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi. Görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu kaydedildi. S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN "RİSK" UYARISI

S&P'nin açıklamasında, ücret belirlemede artış oranının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi. Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi. Açıklamada, ülkede 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği belirtildi. Özel tüketimin yavaşlamasının, Türkiye ekonomisini soğutmada merkezi bir rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, reel GSYH büyümesinin 2025'te yüzde 2,3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

S&P, son olarak mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

palavracılıkta üstünüze yok emekli düşmanları

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yürü kim tutar seni

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Haber YorumlarıAli Fuat Alin:

halal olsun dayı oğluu.! verdin gazi yine çoşturdun milleti, acaba buna inanan oldumu?

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Haber YorumlarıFatih Karakaya:

Bunlar çok şakacı güldül düldül şohow ??????

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Haber YorumlarıJumanji:

Emperyalist ülkeler bizi daha iyi sömürebilsin diye düşürmüşlerdir notu. Kara kaşın kara gözün olmayan saçın için değil birader.

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Haber YorumlarıSUNSET null:

sert düşüşler yaşayan ülkelerin iki kademe yükseldiğini müjde gibi vermek ülkemize özel bir cinliktir

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Haber YorumlarıSedat Acel:

Enflasyon da da en yüksek olan tek ülkeyiz,emekli maaşı ile yaşamını sürdüremeyen nadir ülkelerden biriyiz.

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Haber YorumlarıMurat Bahar:

Vatandaşa tecavüz ederseniz notu 10 kat bile arttırırsınız

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Düşürdüğünüzü çıkarıyorsunuz başarı bu değil

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

o zaman ekonumi düzelecek herhalde kurtulduk 2 poan

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