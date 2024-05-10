Mehmet Şimşek: Altına yönelik kota uygulamasına gittik, çıkar çevreleri memnun değil

İstanbul'da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altına yönelik kota uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKEDE OLMAYAN METALİ İTHAL EDECEKSİZ, ATIL OLARAK DURACAK"

Çıkar çevrelerinin kotadan rahatsız olduklarını belirten Bakan Şimşek, "Kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve nihai olarak ihracata dönüştüreceğiz" dedi.

"KAMUNUN KAYNAKLARI KITTIR, TERCİH YAPMAK ZORUNDASINZI"

Şimşek şöyle devam etti; "Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Bankaların fiyatlamasına karışmak istemiyoruz. Kamunun kaynakları kıttır, tercih yapmak zorundasınız.

"VERİMLİLİK EKONOMİSİ PEŞİNDEYİZ"

Bankalara söyledim. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Verimlilik ekonomisi peşindeyiz.Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırım yapabiliyorsunuz ya da dışarıdan borçlanıyorsunuz. Biz isteriz ki tasarrufları yatırımları artıralım, doğru alanlara bunları kanalize edelim. Cari açık 60 milyar dolardan 30'un altına düşmesi muhtemelse bu programın çok iyi çalıştığını gösteriyor."