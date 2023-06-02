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Mayısta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Mayısta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 29 milyon 593 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 453 milyon 37 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 656 milyon 510 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 374,5 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 9,6 artışla 15 milyar 400 milyon 562 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 20,4 yükselişle 2 milyar 899 milyon 403 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,5 pay alan madencilik alanında da yüzde 2,6 artışla 546 milyon 880 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

219 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Gültepe, 138 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD, 977 milyon 729 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

51 ilimiz ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 109 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 437 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 435 milyon dolarla Bursa oldu.

Mayıs'ta bin 524 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artışla 1,53 dolara çıktı.

Bu dönemde, parite etkisi 327 milyon dolarlık artı değer sağladı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MAYISSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM2.408.1452.899.40320,413,432.086.77634.864.9838,713,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.494.2801.858.48424,48,620.511.94422.642.84610,48,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 864.789946.5789,54,410.173.16611.796.74016,04,6
Yaş Meyve ve Sebze 189.528249.46631,61,23.066.4813.214.1414,81,3
Meyve Sebze Mamulleri 157.717185.49017,60,92.255.2902.458.5899,01,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 94.930120.15926,60,61.629.7911.549.641-4,90,6
Fındık ve Mamulleri 99.421143.66544,50,72.087.2911.750.580-16,10,7
Zeytin ve Zeytinyağı 21.838103.611374,50,5362.692809.427123,20,3
Tütün 53.63395.49078,00,4789.718925.63017,20,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri12.42414.02512,90,1147.517138.098-6,40,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER301.402310.3303,01,43.860.1423.788.108-1,91,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller301.402310.3303,01,43.860.1423.788.108-1,91,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ612.463730.58819,33,47.714.6898.434.0299,33,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri612.463730.58819,33,47.714.6898.434.0299,33,3
II. SANAYİ14.045.32015.400.5629,671,1183.793.891182.351.160-0,871,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.040.5041.233.07418,55,715.468.11814.792.543-4,45,8
Tekstil ve Hammaddeleri766.272849.28710,83,910.582.3219.993.037-5,63,9
Deri ve Deri Mamulleri 116.440149.46928,40,71.897.1522.117.14911,60,8
Halı 157.792234.31748,51,12.988.6452.682.357-10,21,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.789.1012.453.037-12,011,329.488.07632.096.8168,812,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.789.1012.453.037-12,011,329.488.07632.096.8168,812,6
C. SANAYİ MAMULLERİ10.215.71511.714.45114,754,1138.837.697135.461.802-2,453,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.335.8481.656.51024,07,721.434.80720.733.047-3,38,2
Otomotiv Endüstrisi2.294.8603.029.59332,014,029.787.09532.827.83110,212,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri100.124203.809103,60,91.745.3581.365.870-21,70,5
Elektrik ve Elektronik1.064.2631.384.58430,16,414.576.57815.776.5448,26,2
Makine ve Aksamları719.465924.15428,54,39.793.76910.857.21510,94,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.165.7591.142.326-2,05,314.267.63513.323.035-6,65,2
Çelik1.903.1161.253.583-34,15,824.645.72817.368.153-29,56,8
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri444.257450.4811,42,15.118.2355.121.6380,12,0
Mücevher352.291464.00631,72,17.074.4116.307.279-10,82,5
Savunma ve Havacılık Sanayii330.384554.39667,82,63.758.6984.740.70126,11,9
İklimlendirme Sanayii494.717638.90529,13,06.494.5276.904.2346,32,7
Diğer Sanayi Ürünleri10.63112.10313,80,1140.856136.254-3,30,1
III. MADENCİLİK533.042546.8802,62,56.370.7446.028.443-5,42,4
Madencilik Ürünleri533.042546.8802,62,56.370.7446.028.443-5,42,4
TOPLAM (TİM*)16.986.50718.846.84511,087,0222.251.411223.244.5860,487,8
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.945.4412.804.64144,213,020.156.57131.133.45254,512,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI18.931.94821.651.48614,4100,0242.407.982254.378.0384,9100,0

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Madencilik İhracat Ekonomi Haberler

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