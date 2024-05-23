Mayıs Ayı Tüketici Güven Endeksi Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 80,46 iken mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu.

Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 0,4 azalarak yüzde 65,3; gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,01 azalarak 82,8; gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,2 artarak 78,3; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 0,3 azalarak 95,6 oldu.