Maslak TotalEnergies İstasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İş Birliğiyle Açıldı

Maslak TotalEnergies İstasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın iş birliğiyle dün açıldı. İstasyon, Türkiye'de en fazla pompa adası ve yakıt tabancasına sahip olmasının yanı sıra Avrupa'nın en yüksek perakende akaryakıt satış hacmine sahip istasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Maslak TotalEnergies İstasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın iş birliğiyle dün açıldı. Türkiye'de en fazla pompa adası ve yakıt tabancasına sahip olan Maslak İstasyonu aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek perakende akaryakıt satış hacmine sahip istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Maslak'ta gerçekleştirilen açılış törenine OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak ve çok sayıda davetli katıldı. OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul'un gözde lokasyonunda bulunan istasyon, resmi olarak faaliyetlerine başladı. Açılışı yapılan istasyon, en yüksek araç ve tüketici girişi olma özelliğini taşıyor.

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ'

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, 'TotalEnergies İstasyonları, sektöründeki öncü yaklaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. OYAK Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Savaş Erdem'in stratejik yaklaşımı ve TotalEnergies'in küresel gücünün birleşimiyle çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. OYAK olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle, iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapıyor ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirgemek adına 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe kat ettik. TotalEnergies İstasyonları markamızın Haziran 2022'de başlayan dönüşümü kapsamında çok hızlı bir şekilde 601 istasyonumuzun 410'unu TotalEnergies İstasyonuna dönüştürürken EV şarj teknolojisine sahip istasyon sayısını 17'ye ve toplam şarj noktasını da 52'ye çıkardık. TotalEnergies İstasyonları markasının hızlı dönüşümünde elbette OYAK ve TSK Mehmetçik Vakfı ile iş birliği yadsınamaz. Geçtiğimiz yıl Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu'nun açılışıyla başlayan TSK Mehmetçik Vakfı iş birliğimiz İstanbul Yenişehir ve Ankara Etimesgut istasyonlarımızla devam etti, bugün de İstanbul'un en gözde lokasyonunda yer alan TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonu'nun açılışı ile iş birliğimiz daha da güçlendi. Ortak değerlerde buluştuğumuz TSK Mehmetçik Vakfı ile birlikte, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yaraşır şekilde, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre sunacak istasyonlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. Uzun soluklu iş ortaklığımız doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar 3 adet TSK Mehmetçik Vakfı istasyonu daha açılacağının müjdesini vermek isterim. TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonunun hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını dilerim' dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak ise konuşmasında, 'Bu yıl 41. yılını kutlayan Mehmetçik Vakfı, ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Vakfımızın TotalEnergies İstasyonları ile iş birliğinin bir adımını daha İstanbul Maslak'ta atıyor olmaktan gurur duyuyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonu, gözde yerleşimi ve sürdürülebilirlik alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla sektör için iyi bir örnek olacak. Enerji sektörüne yeni bir vizyon sunan TotalEnergies İstasyonlarının hizmet ve ürün kalitesini, ziyaretçilerimize kesintisiz olarak sunacağımız bu yeni nesil istasyonun, hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.

REHABİLİTASYON SİSTEMİNE VE LEED PLATİNUM SERTİFİKASINA SAHİP

TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonu da yeni nesil enerjiyi temsil eden buhar geri dönüşüm, su arıtma ve rehabilitasyon sistemine ve LEED Platinum sertifikasına sahip. Otojet'e ait DC 150 kW gücünde yeni nesil araç şarj noktası bulunan istasyonda ayrıca misafirlerin ihtiyaçlarının gözetildiği yeni market konsepti de yer alıyor. İstasyonda ayrıca müşterilere yemek servisi hizmeti de sunulurken öte yandan hem küçük hem büyük araçlara uygun yıkama tüneli ve akaryakıt istasyonlarında bir ilk olan arabaya servis bölümü de bulunuyor.